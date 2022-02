Mobilidade Urbana da Capital recebe etilômetros doados pela Polícia Rodoviária Federal

Texto: Secom | Prefeitura de Palmas

27/02/2022 – Publicado às 05:57

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Sesmu), por intermédio da Superintendência de Trânsito e Transporte Municipal, recebeu dois etilômetros da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A entrega dos equipamentos, que vão contribuir com as ações de fiscalização no trânsito e coibir a combinação perigosa do uso do álcool e direção, foi realizada na sede da Superintendência da PRF/TO, na tarde desta sexta-feira, 25.

Durante o evento, foi assinado o termo de doação entres as instituições, e entregue à Superintendência de Trânsito da Capital, os certificados do curso de nivelamento realizado em dezembro do ano passado. A Capacitação teve como tema ‘Educação para o Trânsito’ e foi ministrado pela PRF/TO para as equipes de Trânsito e Transporte.

Para a titular da Sesmu, a Coronel Alaides Machado, o recebimento dos equipamentos irão reforçar os trabalhos de combate ao alcoolismo no trânsito. ‘’Essa parceria com a Polícia Rodoviária Federal é de extrema importância, e vem somar aos trabalhos das equipes de trânsito que estão nas ruas diuturnamente, para coibir as irregularidades e preservar vidas no transito’’, destacou.