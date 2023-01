Mobilidade Urbana convoca vans escolares para vistoria

Com o objetivo de garantir a segurança dos estudantes que precisam utilizar o transporte escolar da Capital, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) inicia a vistoria nas vans escolares na próxima segunda-feira, 16. O trabalho deverá ser concluído até o dia 31 de janeiro.

Durante a avaliação serão realizadas a atualização cadastral do motorista e do veículo, bem como o relatório fotográfico e laudo de vistoria, considerando aspectos importantes como o estado de conservação dos veículos, pneus, freios, cintos de segurança e a parte elétrica.

Segundo convocação publicada no Diário Oficial do Município do dia 09 de janeiro de 2023, os permissionários devem comparecer à sede da Sesmu, situada no 3º andar do Edifício Via Nobre Empresarial, Quadra ACNE 1, Av. JK, no período de 16 a 31 de janeiro para apresentação de documentação, visando a atualização cadastral, renovação das Permissões e emissão de autorização para vistoria do 1º semestre de 2023.

Após a atualização cadastral, será emitida a Autorização, na qual constará a data e horário da vistoria, que será realizada no Anexo I da Sesmu, localizado na Quadra AASE 50 (502 Sul), Av. NS-2, por agentes de Trânsito e Transporte.

De acordo com a Diretoria de Fiscalização e Operação de Transporte da Sesmu, atualmente o município conta com 13 permissionários do Transporte Escolar de Palmas. Quem perder o prazo fica sujeito a multa e remoção do veículo.