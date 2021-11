Metrologia Estadual realiza verificação de radares de velocidade na BR-153

Atendendo ao Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pela Portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) nº 544/2014, é obrigatória a verificação de radares de velocidade uma vez por ano ou todas as vezes que o equipamento passar por algum tipo de reparo.

Desta forma, a Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO) realiza a operação de Verificação Pós Reparo em quinze aparelhos na BR-153, próximo às cidades de Aliança do Tocantins, Crixás do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, Miranorte, Rio dos Bois, Fortaleza do Tabocão, Guaraí, Presidente Kennedy e Brasilândia do Tocantins, região centro-norte do Estado.

A ação verificatória acontece de 24 a 26 de novembro e visa verificar a exatidão das medições efetuadas pelos radares. Durante o período serão aferidos os quinze radares (fixo e barreiras eletrônicas) e a operação conto com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o isolamento e segurança do trânsito durante os ensaios metrológicos.

Para o presidente da AEM, Rérison Castro, a fiscalização é de extrema importância. “As barreiras eletrônicas visam controlar a velocidade dos veículos e é fundamental que o medidor esteja marcando de forma correta, atestando a real velocidade dos veículos automotores”, pontua o presidente.

Importância dos radares para a segurança no trânsito

Os radares de trânsito são aparelhos que monitoram o tráfego de veículos e identificam quando um deles circula acima do limite estabelecido para a via em questão. Para o funcionamento, devem ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos na resolução do Contran.

As ações fiscalizatórias de radares são rotineiras e acontecem anualmente, obedecendo a calendário pré-estabelecido. Além das ações previstas, ocorrem as de cunho aleatório como a pós-reparo, que também são fundamentais para o perfeito funcionamento das barreiras eletrônicas.

“Visamos sempre considerar a segurança da sociedade e as operações metrológicas asseguram que os radares estejam em pleno funcionamento e cumpram sua missão de manter o motorista atento aos limites das vias”, destaca o presidente da Metrologia Estadual.

Vale ressaltar que as velocidades permitidas são determinadas considerando a segurança do trânsito e dos motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas.