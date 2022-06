Metrologia Estadual faz repasse de produtos pré-medidos periciados

A Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO), órgão delegado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), repassou cerca de 211 kg de alimentos dos gêneros alimentícios e produtos de limpeza à Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), para posterior doação às entidades cadastradas na pasta. As mercadorias são alvos de ações na área de produtos pré-medidos e já foram periciados e finalizados os trâmites legais.

Açúcar, arroz, feijão, polvilho, farinhas, macarrão, maionese, sabão em barra e ovos de páscoa, entre outras mercadorias, estão próprias para o consumo. As mercadorias são referentes às ações fiscalizatórias na área de pré-medidos.

O presidente da AEM, Rérison Castro, destaca que os produtos são repassados após todo o trâmite processual administrativo, que é publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). “As mercadorias repassadas podem estar aptas ou sem conformidade para a comercialização por divergirem nos ensaios laboratoriais que aferem o peso, a massa e o volume informado nas embalagens ou mesmo pela abertura do produto em decorrência dos testes. Contudo, elas estão apropriadas a serem consumidas”, informa o gestor.

Ações fiscalizatórias

A Agência de Metrologia só promove as aferições em produtos que estão aptos ao consumo. Desta forma, quando existem divergências nas informações relacionadas às mercadorias que são pré-medidas, é possível fazer a doação, sem oferecer riscos ao consumidor final e, assim, evitar o desperdício de alimentos e produtos de higiene.

A fiscalização dos produtos pré-medidos que são comercializados nos estabelecimentos varejistas, atacadistas, fabricantes e envasadores do Estado e a submissão a ensaios metrológicos para averiguar se as informações dos rótulos condizem com o peso líquido informado são ações rotineiras da Metrologia Estadual, pactuadas com o Plano de Trabalho do Inmetro.

Testes laboratoriais

Para fazer os testes laboratoriais, os produtos são recolhidos, desembalados e pesados. Com isso, alguns produtos poderão ou não ser reinseridos para comercialização, seja pela abertura da embalagem ou pela reprovação na pesagem/conferência.

É feito um termo de coleta, para que o fabricante ou o distribuidor possa ressarcir o estabelecimento comercial. É, também, feita uma carta-convite para que o fabricante participe de todo o exame pericial dos produtos a serem aferidos e da assinatura de documentos autorizando a doação dos produtos examinados ou a sua retirada. Após a verificação, os produtos – aptos a consumo – são doados pela AEM, por isso os produtos pré-medidos recolhidos para averiguação são sempre com o maior prazo de validade para que uma vez não aptos ao mercado, possam ser repassados para doação após todo o trâmite administrativo legal.

Repasses

Os repasses da Agência Estadual de Metrologia são procedidos de acordo com a Norma NIE-DIMEL-068, que disciplina o destino final de produtos pré-medidos após exame metrológico.

Quando o fabricante ou distribuidor, ciente via Carta-Convite, não comparece aos ensaios laboratoriais, passadas 24 horas posteriores à aferição, os produtos podem ser repassados para doação, em conformidade com a legislação que regula os procedimentos.

Fique sabendo

Produto pré–medido é aquele que é embalado e medido sem a presença do consumidor e que se encontra em condições de comercialização.

Dentre os produtos pré–medidos podemos destacar produtos de limpeza, materiais de higiene pessoal e gêneros alimentícios.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate