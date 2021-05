Mês da Defensoria: sede em Palmas é iluminada de verde para homenagens e mensagem de esperança

A sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), em Palmas, está iluminada de verde, cor da Instituição, em alusão ao Dia Nacional da Defensoria Pública e ao Dia Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, celebrados a cada 19 de maio.

Com a iluminação especial, a Instituição chama atenção de todos e todas para a missão constitucional da Defensoria Pública e também realiza, de forma simbólica, um agradecimento público às pessoas assistidas pela confiança; e aos membros, servidores e demais profissionais da DPE-TO que todos os dias se conectam com as pessoas que buscam e encontram na Defensoria Pública o acesso à Justiça integral, gratuito e de qualidade a que têm direito.

“A cor das Defensorias Públicas é o verde porque essa cor simboliza esperança. Homenageamos os nossos defensores e defensoras, servidores e servidoras, todos os profissionais da Instituição! E também queremos levar a mensagem de esperança a todos e todas porque a Defensoria também representa isso: é a confiança e a credibilidade que as pessoas têm na Instituição”, disse a defensora pública-geral no Tocantins, Estellamaris Postal.

Em mensagem gravada pelo Dia da Defensoria Pública e Dia das Defensoras e Defensores Públicos, ela agradece aos membros e demais profissionais da DPE-TO e também fala sobre a relação que Instituição tem com os seus assistidos. “A conexão que temos com as pessoas assistidas é muito forte e muito verdadeira”, disse.

Em demonstração de respeito e reconhecimento à Defensoria Pública e às pessoas que trabalham na Instituição, o governo do Estado, Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual também iluminaram de verde as fachadas de suas sedes, na Capital.