Mergulhadores retomam buscas por pescador no Rio Lontras, em Araguaína

Três mergulhadores do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, em Araguaína, retomaram as buscas a um pescador desaparecido desde a manhã desta quarta-feira, 20, no Rio Lontra. Nilton César Moreira, 44 anos, armava uma rede de pesca no local quando sumiu por volta das 8h.

O pescador estava na companhia de um amigo, que contou aos bombeiros militares que ambos tentavam retirar a rede. Nilton teria dito ao rapaz para descer um pouco mais em relação ao ponto onde estava com uma das pontas do acessório de pesca, e assim que olhou para trás já não avistou o colega.

A equipe de busca informou que a água do Rio Lontra está muito turva, principalmente depois das chuvas que caíram no dia anterior na região, dando aspecto de lama e dificultando o trabalho da equipe. A visibilidade zero impossibilita os mergulhos. Com isso, os militares executam buscas em superfície.

O Rio Lontra corta a cidade de Araguaína, é estreito e tem cerca de 20 metros de largura no local onde Nilton desapareceu. O ponto do afogamento é nas proximidades do Bairro JK.

Idoso encontrado

Em Nova Olinda, também no Norte do Estado, os bombeiros militares encontram nesta quarta, um idoso que estava desaparecido desde a última segunda-feira, 18. O produtor rural Nicássio Marinho Ribeiro, 65 anos, mora no Povoado Pontes, atrás do Frigorífico Minerva.

A família relatou que ele estava cortando lenha no mato quando voltou para casa sem o facão. Nicássio Resolveu ir em busca do objeto e desapareceu.

Os bombeiros militares fizeram buscas em várias propriedades rurais na região e obtiveram informação de que o idoso teria seguido em direção à BR-153. Pegadas observadas pelos militares confirmaram tal possibilidade e as ações seguiram até a cidade de Nova Olinda, cerca de 60km de Araguaína.

Mas o ponto final da operação se deu 15 km depois, às margens da rodovia, onde Nicássio foi encontrado a pé, sem camisa e com uma trouxa nas costas. Ele dizia que estava indo pra casa, porém, se mostrava desorientado. No local ele reconheceu um dos irmãos que também estava nas buscas e, finalmente pôde reencontrar a família.