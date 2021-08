Membros dos Conselhos Permanentes da Justiça Militar serão conhecidos no próximo dia 27

Editais nº 004 e 005/2021, assinados pelo juiz Cledson José Dias Nunes, que responde pela Vara da Justiça Militar do Estado do Tocantins, designam para o próximo dia 27 de agosto o sorteio dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins que irão compor os respectivos Conselhos Permanentes da Justiça Militar, órgãos responsáveis pelo julgamento dos praças de cada instituição.

De acordo com os documentos, o sorteios serão realizados às 14h00 e 14h20, na sala 68, 2º piso, na Vara da Justiça Militar, na sede do Forum da Comarca de Palmas-TO. No Diário da Justiça Eletrônico do TJTO há a publicação da relação dos oficiais superiores e intermediários aptos a participarem dos referidos sorteios. Os contemplados irão compor os conselhos permanentes no anuênio 2021/2022.