Meia Maratona do Tocantins une gerações e reúne amantes do esporte de várias partes do país

Por Taianne Moreira

Promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, a Meia Maratona do Tocantins reuniu mais de R$ 60 mil em premiações. Além de troféus e medalhas, a 21ª edição também concretizou um dos seus objetivos: unir as gerações em prol do esporte, lazer e da qualidade de vida.

Francisco Lima tem 90 anos e já participou de pelo menos 100 corridas de rua. Todos os anos já é presença confirmada em uma das maiores provas de atletismo do Tocantins. Conhecido pela sua irreverência e disposição, ele aproveitou para deixar o seu recado. “Para a juventude, digo para que eles tenham vontade de viver, com disposição, correndo a Meia Maratona, assim como eu”, frisou o atleta que mostrou disposição durante todo o percurso.

A 21ª edição marcou o retorno da corrida infantil. Paulo Leão, de Monte do Carmo, se tornou o campeão da categoria infantil na faixa etária 12 e 13 anos. “Foi uma corrida boa. Tive dificuldade para chegar em primeiro, mas consegui, graças a Deus”, destacou o jovem atleta.

Considerada a maior corrida de rua do Estado, a Meia Maratona também proporciona momentos de lazer e a prática do esporte com fins de socialização e inclusão social. A nadadora Maria Flávia Fernandes Silva, 14 anos, participou pela primeira vez de uma corrida de rua e conquistou um bom resultado na prova infantil e paralímpica. “Foi uma experiência muito legal pra mim. Eu conheci um pouco mais da modalidade e agora estou com o troféu de primeiro lugar da minha categoria e uma medalha. Foi muito divertido para mim”, declarou a paratleta.

A mulherada marcou presença em diferentes categorias. A maranhense Antônia Alves foi um dos destaques da prova feminina nos 10 km, na sua categoria. “Graças a Deus deu tudo certo. Mesmo com a chuva, consegui um bom resultado”, comemorou a atleta.

A prova, que já é reconhecida no cenário esportivo nacional, reuniu competidores de todo o Tocantins, além de representantes de várias partes do país, como Maranhão, Pará, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso, Amapá e Distrito Federal. Em sua segunda participação na maior corrida de rua do Estado, Pablo Fagundes da Costa, de Anápolis – GO, se tornou bicampeão da prova de 21 km. “Agradeço a Deus por estar participando da Meia Maratona do Tocantins. O percurso foi bom, ponto de hidratação também e um percurso bem sinalizado. Fiquei muito feliz em participar e me tornar bicampeão”, declarou o atleta.

As fotos oficiais desta edição podem ser conferidas pelo link https://photos.app.goo.gl/hmvmM3oqpQ6SVGy38.

Campeões da 21ª edição

21 km – Geral Masculino

1º Pablo Fagundes da Costa

2º Gustavo Barros de Souza

3º Noel dos Reis Alves

4º Athilla Cavalcante Telles

5º Renilson Vitorino da Silva

21 km – Geral Feminino

1º Aline Prudêncio de Freitas

2º Regiane Braga de Sousa

3º Jociane Barroso Araújo

4º Juliana Pereira da Silva

5º Maria Barroso da Costa Filha

21 km – Deficiência Intelectual T 20

1º Adriano Amorim Rodrigues

21 km por faixa etária

21 km – Feminino (18 a 28 anos)

1º Marta Pereira Reis

2º Vitória Alves Nepomuceno

21 km – Feminino (29 a 39 anos)

1º Aliane Souza Fontoura

2º Monalisa Reis

3º Lais Milhomem

21 km – Feminino (40-50 anos)

1º Wilkia Rodrigues de Santana Costa

2º Aparecida Tavares de Oliveira

3º Samea Gomes Silva

21 km – Feminino (51 a 59 anos)

1º Valneide Pereira Rosa

2º Noeme Borges da Silva

21 km – Feminino (acima de 60 anos)

1º Mary Dezem

21 km – Masculino (18-28 anos)

1º Antônio Silva da Silva

2º Leoney Oliveira Gomes

3º Felipe Silva Alencar

21 km – Masculino (29-39 anos)

1º Kleiton da Silva Sousa

2º Geovani Costa Rios

3º Bruno Souza

21 km – Masculino (40-50)

1º José Maria

2º Rony Ferreira

3º Antônio Francisco

21 km – Masculino (51-59 anos)

1º José Antônio Rodrigues de Azevedo

2º Justeny Fernandes Serpa

3º Janner Mendonça

21 km – Masculino (acima de 60 anos)

1º Ibiraci Costa Barreiros

2º Eliomar dos Santos

Campeões – 10 km

10 km – Geral Feminino

1º Rosilene Alves de Oliveira

2º Marizete da Veiga Medeiros

3º Meire das Chagas Botelho

4 Elivanir Barbosa Borges

5º Ana Ferreira de Menezes

10 km – Masculino

1º Adelson Alves Rodrigues

2º Gilberto Silvestre Lopes

3º Marcos Silva Macedo

4 Aliton Carlos Pereira Diniz

5º Hudson

10 km – Campeões por faixa etária

10 km – Feminino – Faixa etária 18 a 28 anos

1º Jéssica Priscilla Conceição dos Santos

2º Jessica Gonçalves da Silva

3º Lara Miranda Brito

10 km Feminino – Faixa

etária 29- 39 anos

1º Antônia Alves dos Santos

2º Jordania Loren

3º Kamila Santos de Lima

10 km Feminino – Faixa etária 40-50 anos

1º Marcia Dias

2º Josefa da Cruz Alves

3º Gabriela Fernanda do Carmo

10 km Feminino – Faixa etária 51-59 anos

1º Gilsa Alves Rodrigues

2º María Rosilene Brito Neves Bringel

3º Vania Costa Pereira de Souza

10 km Feminino – Faixa etária acima de 60 anos

1º Conceição dos Santos Bezerra

2º Maria de Fátima Pires da Silva

3º Eleusa Furtado de Oliveira

10 km Masculino – Faixa etária 18 a 28 anos

1º Carlos Antônio Rodrigues dos Santos

2º Joallyson Dias dos Santos

3º João Fernandes dos Santos Silva

10 km Masculino – Faixa etária 29 a 39 anos

1º Lucas de Sousa Gonçalves

2º Fabio Antônio

3º Fernando Nunes Cesar

10 km Masculino – Faixa etária 40-50 anos

1º Osvaldo Bezerra Silva

2º Rony Cleiton Pinheiro de Sousa

3º Antônio Barros Diniz Filho

10 km Masculino – Faixa etária 51 a 59 anos

1º Edinaldo Caetano Vilela

2º Lindomar Elias de Oliveira

3º Zacarias Rodrigues Batista

10 km Masculino – Faixa etária acima de 60 anos

1º João Pedroso de Moura

2º Roberto Carvalho Castro

3º Odiberto de Souza Lopes

Campeões – Infantil Masculino na faixa etária 10 – 11 anos

1º Rafael Souza Santos

2º Abner Rodrigues Soares

3º Samuel Borges Mendes

Infantil Masculino – na faixa etária 12 – 13 anos

1º Paulo Renato Pereira Leão

2º Wherbert Pereira Souza

3º Bruno Gabriel Rodrigues Santos

Infantil masculino – Faixa etária 14-15 anos

1º Marcos Souza da Silva

2º Luiz Gustavo Sampaio Silva

3º Pedro Antônio Araújo de Queiroz

Infantil Feminino – Faixa etária 10-11 anos

1º Jheiny Keisy Guns

2º Isabela Leão Goveia da Silva

3º Nycolle Sampaio Silva

Infantil Feminino – Faixa etária 12-13 anos

1º Kalita Cristina Rodrigues Rocha

2º Stefany Caroliny

3º Luanna Baasa Lima dos Santos

Infantil Feminino – Faixa etária 14-15 anos

1º Grasielly Souza de Oliveira

Cadeirante masculino

1º Thalysson Vieira da Costa Gonçalves

Cadeirante Feminino

1º Maria Flávia Fernandes Silva

Deficiência membros superiores masculino

1º Otávio Ribeiro Gonçalves

Deficiência membros inferiores masculino

1º Carlos Eduardo Tavares de Sousa

2º Manoel do Bonfim Pinto Carvalho

Deficiência intelectual masculino

1º Guilherme Ribeiro de Brito Costa

2º Hudson Pablo Patrick Silva Barbosa

Deficiência intelectual feminino

1º Carlene Tavares de Souza

2º Mara Veneranda Souza Brito

Edição: Caroline Spricigo