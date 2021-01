Matrículas para alunos novatos da rede municipal de Gurupi segue até sexta-feira

A Secretaria Municipal de Educação de Gurupi segue até essa sexta-feira (22) com o processo de matrículas para os estudantes novatos da rede municipal. Os pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes devem procurar uma das 17 unidades de ensino para efetuar a matrícula.

As vagas são para o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano. As inscrições começaram na última segunda-feira (18), e segundo a Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (Semeg), em dois dias já foram matriculados 4.133 estudantes e ainda estão disponíveis 1.997 vagas.

“Nós temos hoje a oferta de cerca de 10 mil vagas no município. Só para se ter uma ideia, no ano passado nós tínhamos 7 mil e 600, ou seja, temos uma excelente oferta de mais de 2 mil vagas a cada ano. Então, os pais não precisam se preocupar no sentido de o filho ficar fora da escola. A preocupação é em ir até a unidade escolar para efetivar a matrícula”, explica Amanda.

A secretária ressalta ainda que não existe a necessidade de demora nas filas ou ir muito cedo da manhã em busca da matrícula, já que a vaga na escola é assegurada, e é um direito garantido por lei. “Os pais ou responsáveis podem ficar tranquilos porque temos esse excedente de vagas na rede municipal de ensino de Gurupi. O que não pode é deixar de se deslocar até a escola, mas de uma forma segura e sem aglomeração, dentro dos horários de atendimento da escola” disse a secretária, reforçando que é preciso manter as recomendações dos órgãos de saúde, como o distanciamento social e o uso de máscara, para evitar a Covid-19.

Documentação

Essa matrícula só poderá ser feita de forma presencial. Os interessados devem comparecer às escolas levando: RG, CPF, comprovante de residência, cartão de vacina, cartão do SUS e Foto 3X4. Mais informações pelo telefone: (63) 3301-4349.