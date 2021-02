Mateiros e São Félix celebram aniversário de emancipação política neste sábado, 20

O município de Mateiros ocupa a maior parte da região ecoturística do Jalapão, onde também fica localizado o Parque Estadual do Jalapão. Neste sábado, 20, a cidade comemora 30 anos de emancipação política, sem a realização dos tradicionais festejos por conta da pandemia do novo Coronavírus e para evitar aglomerações e a proliferação da doença.

Localizada na região leste do Estado do Tocantins, a cidade de Mateiros, a 310 km da capital, Palmas, é referência na produção do artesanato em capim dourado. É na zona rural do município que está localizado o Povoado Mumbuca, comunidade remanescente de quilombo onde se originou a produção das peças com esta matéria-prima.

A cidade de Mateiros recebeu este nome em função da grande quantidade de veados mateiros encontrados na região. Nessa região, encontram-se as trilhas e mirantes da Serra do Espírito Santo, Dunas, Fervedouros, além da cachoeira do Formiga, cachoeira da Velha e a Prainha do Rio Novo.

São Félix do Tocantins

O município de São Félix, também localizado no Jalapão, completa neste sábado, 20, aniversário de 30 anos de emancipação política. O município está localizado a 263 km de Palmas. O povoamento do município se iniciou com migrantes nordestinos vindos principalmente do Piauí, Maranhão e Bahia, surgindo como arraial em 1736.

Geograficamente é o mais central do Jalapão, limitando-se ao Norte com o município de Lizarda, ao Sul com Mateiros, a Oeste com Novo Acordo e a leste com o Estado do Maranhão.

São Félix sedia o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono (MONACC), primeira unidade de conservação municipal de proteção integral. No município você pode conferir atrativos incríveis e praticar o rafting no Rio Novo, modalidade que cresce a cada dia na região. Entre os atrativos, estão a Praia do Alecrim, o Fervedouro do Alecrim, a Cachoeira da Jalapinha, a Serra da Catedral e o Povoado do Prata.

Para o presidente o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Jairo Mariano, Mateiros e São Félix são importantes municípios da região do Jalapão que traduzem as riquezas culturais e turísticas do Tocantins. “ Em nome do Governador Mauro Carlesse, parabenizamos os municípios que contribuem para atração de turistas e da preservação da cultura local, favorecendo a geração de renda para toda a comunidade”, destacou.