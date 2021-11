Música de Clara Garcia que homenageia Marília Mendonça ultrapassa 127 mil visualizações; assista o vídeo

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Jornal Folha do Tocantins

“No dia que eu soube da morte da Marília me abalei demais, eu exponho muito meus sentimentos através da música. Não vi outra forma melhor de explicar o que eu estava sentindo, se não fosse através da música”, relata a cantora Clara Garcia, autora da música “Destino Infiel”, composta em homenagem a Marília Mendonça, falecida no último dia 05 de novembro.

“Surgiu muito rápido, saiu muito rápido, em pouco tempo a música já estava pronta. Eu iria gravar no mesmo dia, mas minha voz não saia, eu estava muito abalada e ainda estou. Dois dias após a morte, eu gravei a composição e postei”, lembra. A música ‘Destino infiel’, publicada em seu perfil do instagram, soma até hoje, quinta-feira (11), mais de 127 mil visualizações.

Clara tatuou a marca de um dos álbuns mais famosos da cantora Marília Mendonça, ‘Todos os Cantos’, após sua morte, em seu antebraço, com as alterações nos símbolos. A cantora explica que foi substituído dois símbolos, um que ficava na base da marca, pelas “mãos de um anjo”, disse. E o outro do lado direito, pela imagem do ‘infinito’, acrescentou.

A cantora relatou que durante a criação da composição, estava muito emocionada, “No dia que ela faleceu eu chorei muito, foi muita frustação, faltava tão pouco para que eu a conhecesse e eu cantasse com ela, e isso não vai acontecer”, desabafou.

Um pouco de Clara Garcia

De Franca – São Paulo, a cantora Clara Garcia, com oito anos de idade, iniciou sua musicalidade tocando violão e cantando em igrejas no interior do Tocantins, “Sempre gostei de cantar!”, disse à reportagem. Aos 17 anos já tocava em bares, acompanhada por seus pais.

Conforme Clara, ela sempre foi incentivada pela mãe, Ana Garcia, que é formada e pós-graduada em Música pela UnB – Universidade de Brasília, e proprietária de Escola de Música, em Gurupi, no Sul do Tocantins.

“Comecei a pensar em uma carreira artística, somente quando comecei a ter contato com a Marília Mendonça, quando ela ainda era somente compositora. Eu acompanhava o trabalho dela pelas redes sociais, muito antes dela começar a cantar. A primeira música dela que eu ouvi, foi ‘vou levando a minha’, há muitos anos atrás”, relata.

Com mais de 100 composições, Clara conta que começou a compor com 18 anos. “Escrevi a seis anos atrás, a minha primeira composição, depois de uma decepção amorosa”, disse. A Paulista, faz parte do Casting de artistas da gravadora e agência de compositores, Plug Records, em Goiânia. Gravadora que lançará ainda este ano seu EP com cinco faixas autorais. “Vamos começar o trabalho de carreira agora, vamos lançar um EP com cinco faixas, com participações de Victor e Luan, Os Parazim e Jonh Amplificado”, sertanejos universitários de Goiás.

De acordo Clara, no mês de janeiro deste ano suas redes sociais dobraram de seguidores após a repostagem de Marília Mendonça. “A Marília repostou um dos meus stories, onde estou cantando a música ‘Deprê’, naquele momento foi quando tive o primeiro ‘bum’ de minha carreira, a partir desse story e, por causa desse story, que decidir vim morar em Goiânia”, afirma.

Outros cantores como Jorge e Mateus, Júnior Angelim, Victor e Luan, também já repostaram seus vídeos, que segunda ela, contribuíram significativamente para aumento de seu alcance nas redes sociais.

Siga Clara Garcia:

Tik Tok: @claragarciaoficial0403

Instagram: claragarcia_oficial

DESTINO INFIEL

Autora: Clara Garcia

Aí em cima deve está em festa agora,

os anjos comemoram que chegou sua hora.

O show particular é diferente,

mas a batida emociona tanta gente.

Alô porteiro! eu ‘tô’ ligando pra falar,

que a ausência dela não dá pra superar.

Eu não ‘tô’ preparada pra me despedir,

é estranho saber que você não ‘tá’ aqui.

Até o amante que não tinha, lá chorou,

‘Apaixonadinhos’ você nos deixou.

Eu sei que todo mundo vai sofrer,

com saudades de você.

Oh! Destino infiel,

mas sei que sua voz está brilhando no céu.

O show particular é diferente,

mas seu legado vai ser honrado daqui pra frente.

Oh! Destino infiel,

mas sei que sua voz está brilhando no céu.

Hoje você nos deixou aos prantos,

mas sempre haverá Marília, por todos os cantos.