Marcos Lemos aduz interação das áreas da Secretaria no planejamento de ações municipais

Texto: Secom | Prefeitura de Porto Nacional

24/02/2022 – Publicado às 02:22

Em reunião realizada no anexo ll da prefeitura, na manhã desta terça-feira, 22, o secretário municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Marcos Lemos, falou sobre a importância da interação entre as equipes para melhor planejar ações, com foco nos resultados. Superintendentes, secretários executivos, coordenadores, diretores dentre outros estiveram presentes. O foco principal do encontro foi apresentar, acolher e integrar os profissionais de cada setor da pasta.

Em relação a infraestrutura estiveram presentes servidores das áreas de: Convênios, Transportes, AMA, Obras, Administração, Postura, Recursos Humanos, Departamento de Iluminação, e Regularização Fundiária. Da agricultura participaram a Diretoria de Maquinários, e a equipe técnica.

Marcos Lemos disse que a ocasião foi de diálogo: “conversamos sobre as ações de cada pasta, das obras que irão acontecer no setor da infraestrutura, da agricultura e produção e apresentamos os servidores de cada área, já que algumas pessoas foram incluídas na equipe recentemente, para que tenham um melhor entrosamento e assim desenvolvam o trabalho da melhor maneira possível”, pontuou.

O secretário de Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano destacou ainda que “esse momento de interação é necessário para reforçar o poder que tem uma equipe unida e a importância de alinhar ideias entre o grupo. Tenho total confiança na equipe de trabalho que dispomos, o foco é desenvolver uma unidade de pensamento e, desse modo, alcançarmos nosso objetivo maior que é atender as demandas da população”, frisou.