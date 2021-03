Manutenção de serviços são finalizadas em duas importantes rodovias da região sul

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), finalizou nessa segunda-feira, 8, a manutenção tapa-buracos em mais duas rodovias estaduais. Foram beneficiadas a rodovia TO-374 que liga Gurupi a Dueré e a TO-070 ligando Aliança do Tocantins a Brejinho de Nazaré, ambas na região sul do Estado.

O trecho da TO-374 soma 52,60 km recuperados, incluindo a quilometragem urbana e o trecho da TO-070 de Aliança a Brejinho de Nazaré 61 km, também contando com os serviços concluídos na área urbana dos dois municípios.

Os dois trechos são da jurisdição da Residência Rodoviária da Ageto de Gurupi, que contou com a presença de suas equipes sempre atendendo com diligência e eficácia as demandas da sociedade. A alta incidência de chuvas, nesta época do ano, e o fluxo de veículos nas rodovias provocam a abertura desses buracos com maior frequência.

Segundo o coordenador da Residência Marco Túlio Aires, a Ageto vem seguindo o Cronograma Anual de Trabalho com maior agilidade, uma vez que a região tem grande importância para a economia e o desenvolvimento do Tocantins, por gerar emprego e renda, bem como movimentar grande parte do setor agroindustrial do Estado.

“Para manter o bom estado das rodovias estaduais e garantir as condições de trafegabilidade nessas vias, a Ageto organiza um cronograma para execução de serviços de conservação como: roçada, capina, tapa-buracos, recuperação de drenagem superficial e limpeza de sarjeta e meio-fio”, explica a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin.