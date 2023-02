Manual de Arborização ensina identificar árvores mais indicadas para calçadas e quintais

Você sabia que uma árvore pode liberar no ar, por suas folhas, até 400 litros de água em um dia? Essa e outras curiosidades sobre os benefícios de ter uma área verde próxima de casa você encontra no Manual de Arborização Urbana de Palmas. Ele é autoexplicativo, gratuito e pode ser baixado clicando aqui.

Ele ajuda na escolha da melhor espécie para a área disponível para plantio no imóvel, seja em área interna ou externa ao muro. Constam tabelas com exemplos de portes das espécies mais indicadas para cada local, de modo a evitar prejuízo aos muros, calçadas ou paredes.

O flamboyant, por exemplo, é uma espécie que – quando florida – traz muita cor, mas não é apropriada porque suas raízes são grandes e muito superficiais. É comum ver calçadas danificadas onde há um exemplar adulto. Se o morador quiser colocar na calçada uma espécie de pequeno porte, vai identificar orientações adequadas para área mínima de um metro quadrado de canteiro. Nesse caso, a espécie urucum é uma das indicadas.

“O manual é muito didático e ajuda a entender os pontos mais importantes: a espécie e porte certo, e se a área necessária para ela é livre de equipamentos urbanos e fiação elétrica”, explica o técnico da Gerência de Licenciamento Ambiental da Fundação de Meio Ambiente (FMA), Raimundo Nonato Santos Filho.

Conflito

Ao longo de 2022, a FMA recebeu 253 pedidos relativos a árvores em conflito com infraestrutura urbana ou fiação elétrica. Todos esses pedidos foram analisados por técnicos da fundação e resultaram em um laudo que indica a solução. Em muitos casos, a poda soluciona o conflito, mas quando a espécie é de grande porte e há grande risco de acidente pode ser indicada intervenção.

Cerca de 30% deles tratavam de situações de risco de acidente ou até mesmo conflitos de copas ou galhos, atingindo a rede de baixa ou alta tensão. Nestes casos o responsável pelo imóvel precisa acionar a Energisa pelo 0800-721-3330 (ligação gratuita). “A FMA está alinhada com a concessionária para sanar ou amenizar transtornos sob rede de fiação de energia elétrica”, acrescenta Filho.

Os demais casos, ou seja 70%, tratavam de risco de queda da árvore, seja por decorrência de ventos ou chuvas fortes, copas ou galhos conflitando com muros, telhados, veículos de carga na via pública, além de fiação que liga a rede-padrão das residências.

Para que a FMA faça uma análise semelhante no seu imóvel, é necessário protocolar em uma das unidades do Resolve Palmas pedido de “Autorização para poda e retirada de árvore”. Se for indicada a intervenção, será dita a forma correta, agendada data para realização da poda ou substituição da árvore, seguida de instrução com ações de plantio e educação ambiental.