Manu Batidão e Thiago Jhonatan são principais atrações das Praias de Porto Nacional, neste final semana

A temporada Porto Verão 2022 nas praias Porto Real e de Luzimangues conta com uma programação diversificada. Nesse final de semana (23 e 24), a atração principal é a cantora Manu Batidão que se apresenta pela primeira vez no município. As atrações regionais ficam por conta dos artistas, Banda Ville, Kris França, Marlon Estilizado, Juarez Falcão, Grupo Belele, Dj Victor Lira, Dorivan Passarin, Ricardo E Thiago, Zé Batalha, Leandro Silva, Maykinho Top,Baby Jr.

As praias foram preparadas especialmente para a população portuense e também para receber os turistas. Além de uma infraestrutura adequada, a segurança, o esporte e a saúde são prioridades. Nesse sentido, a prefeitura está desenvolvendo atividades para proporcionar a melhor experiência aos frequentadores, sempre valorizando a cultura local e regional.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

Balsa

A travessia para a praia Porto Real é totalmente gratuita durante seis dias da semana. Todas as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, até o dia 31 de julho, com saída às 09h e retorno às 12h, no período da manhã e à tarde, saída às 14h, com retorno às 18 horas.

Na terça-feira será dia de manutenção do equipamento e descanso dos profissionais que atuam no transporte fluvial. Já aos finais de semana, funcionará é o dia inteiro a partir das 8h até o encerramento dos shows.

Esporte

Jogos de Verão 2022 – Programação Esportiva

Programação esportiva praia de luzimangues.

Dia 23 (sábado)

Torneio de vôlei a partir das 14:30min

Torneio de pênaltis masculino as 15hrs

Torneio de pênaltis femininos as 16hrs

Dia 24 (Domingo)

Torneio de golzinho feminino as 07hrs

Torneio de golzinho de masculino as 15hrs

Programação Esportiva da Praia Porto Real.

Dia 23 (sábado)

9h Torneio de Vôlei Misto.

14h: Início do Torneio de Beach Soccer.

Dia 24 (Domingo)

10h Torneio de Futevôlei

14h Torneio de Beach Soccer

Também ocorrerá a primeira Edição dos Jogos de Verão dos Servidores Municipais de Porto Nacional, que será realizada entre os dias 26 e 28 de julho na praia Porto Real. O objetivo é fortalecer a área do esporte e promover interação entre os servidores municipais, além de movimentar a praia e o comércio local.

Saúde

Julho Amarelo – Pegando o gancho da campanha “Julho Amarelo”, realizada pela prefeitura de Porto Nacional, neste mês, cujo objetivo é identificar e tratar precocemente as hepatites virais, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, preparou uma ação especial de testagem rápida a ser realizada na praia Porto Real, no próximo domingo, 24, das 9h às 17h.

O teste rápido será feito com uma pequena picada no dedo da mão e o resultado concluído em poucos minutos. Em caso positivo, a pessoa será direcionada para consulta e tratamento adequado nas Unidades Básicas de Saúde do município.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

Shows

As praias Porto Real e Luzimangues receberão diversos artistas nacionais e regionais neste final de semana. Confira a programação de shows que acontecerão a partir das 18h e prometem muita animação.

Praia Porto Real – Sábado (23)

18h – Banda Ville

20h – Kris França

22h – Marlon Estilizado

Praia Porto Real – Domingo (24)

18h – Juarez Falcão

20h – Manu Batidão

22h – Grupo Belele

23h – Dj Victor Lira

Praia de Luzimangues – Sexta (22)

19h – Dorivan Passarin

21h – Ricardo E Thiago

22h – Zé Batalha

Praia de Luzimangues – Sábado (23)

18h – Juarez Falcão

20h – Manu Batidão

22h – Thiago Jhonatan

Praia de Luzimangues – Domingo (24)

18h – Leandro Silva

20h – Maykinho Top

22h – Baby Jr

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal da Comunicação

Edição: Juscelene Melo