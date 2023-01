Mais de 600 custodiados e socioeducandos do Tocantins participam do Enem PPL nesta terça, 10

A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realiza nesta terça-feira, 10, e quarta-feira, 11, a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). Ao todo, 652 custodiados nas 25 unidades penais do Tocantins e oito adolescentes em cumprimento de medida em duas unidades socioeducativas estão inscritos para realização da prova.

“Esta participação expressiva de privados de liberdade no Enem é resultado da mobilização dos servidores da Seciju e equipe técnica da Seduc, desde a organização da logística de segurança, bem como aplicação dos exames seguindo as orientações nacionais para garantir o devido acesso à educação, incluindo o ensino superior, em atendimento a Lei de Execução Penal, mas também entendendo que isso possibilita a efetiva reintegração social e transformação de vidas”, afirmou o secretário da Pasta, Deusiano Amorim.

Sistema Socioeducativo

Ao todo, oito socioeducandos em cumprimento de medida nas unidades socioeducativas administradas pela Seciju estão inscritos no exame com a mobilização da Coordenação Pedagógica do Sistema Socioeducativo, sendo três adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo de Palmas (Case) e cinco do Centro de Internação Provisória de Gurupi (Ceip Sul).

Sistema Penal

Com coordenação da Gerência de Reinserção Social, Trabalho e Renda ao Preso e Egresso da Seciju, o Sistema Penal teve inscritos em todas as 25 unidades penais de norte a sul do Estado. Os três estabelecimentos penais com mais inscritos são: Unidade Penal Regional de Palmas (174); Unidade de Tratamento Penal de Cariri do Tocantins (75) e Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota – Araguaína (68).

Edição: Alba Cobo