Mais de 500 veículos são abordados durante a Operação Duas Rodas

Mais de 500 condutores de motocicletas foram abordados pelos agentes de Trânsito e Transporte Municipal durante as blitze da Operação Duas Rodas, realizada no mês de agosto em pontos estratégicos da Capital. As ações que tiveram como foco e abordagem os motociclistas e os entregadores (deliverys) e removeram das ruas 62 veículos flagrados descumprindo às diretrizes do Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, as principais infrações registradas durante a operação foram pilotar os veículos sem possuir os documentos obrigatórios como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir e Autorização para Conduzir Ciclomotor. Ainda durante as blitze repressivas e educativas, 115 veículos ficaram parcialmente retidos para análise processual sobre as condições de tráfego, e duas CNHs foram recolhidas.

As atividades de fiscalização e monitoramento da segurança dos veículos, ou seja, das condições funcionais dos equipamentos, acessórios e a parte documental, estão sendo reforçadas neste segundo semestre em virtude da grande incidência de acidentes com lesões graves ou fatais que acometem os motociclistas. Nos últimos anos, os motociclistas representam em torno de 60% a 70% da faixa de vítimas fatais registradas no perímetro urbano municipal.

“A nossa preocupação é agir para fazer cumprir a legislação, por meio das atividades ostensivas e repressivas nas vias, para combater as imprudências e garantir mais segurança no trânsito”, destacou a superintendente de Trânsito e Transporte Municipal, Valéria Oliveira.

Ação conjunta

As blitze foram realizadas pelos agentes distribuídos nas equipes Alpha, Bravo, Chalie, Delta, Echo e Fox, que atuam diuturnamente, fiscalizando o trânsito e transporte no Município, com o apoio operacional da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Polícia Militar (PM) e os agentes de Trânsito do Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran-TO).