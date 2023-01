Mais de 300 famílias são beneficiadas com gradagem de solo em suas propriedades na zona rural de Porto Nacional

Dando suporte aos produtores rurais e assim fortalecendo a agricultura familiar no município, a prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, realizou centenas de serviços na zona rural da cidade em 2022.

Conforme dados, mais de 300 famílias de agricultores foram beneficiados com gradagem de solo em suas áreas, totalizando mais de 1.500 atendimentos. Desse modo, os moradores dos assentamentos e comunidades atendidas conseguem maior facilidade com a produção dos alimentos, já que são poupados dos custos com o preparo do terreno.

Na manhã desta quarta-feira, 3, o prefeito Ronivon Maciel esteve no Assentamento Bom Sucesso, acompanhado da equipe técnica da agricultura. Na ocasião, o gestor municipal observou os serviços realizados e dialogou com moradores locais. “Colocamos 10 tratores a disposição da população na zona rural no intuito de contribuir de forma efetiva com os mesmos. A iniciativa garante uma agricultura mais forte, com mais produção, fortalece a nossa economia e gera mais oportunidades para os pequenos produtores”, pontuou.

Segundo a presidente da Associação de Moradores do Assentamento Bom Sucesso, o apoio prestado pela secretaria é de fundamental importância, possibilitando a ampliação da produção local. “Agradeço imensamente todo amparo que temos recebido por parte da prefeitura, fizemos a solicitação e logo o maquinaria chegou até nós, os serviços foram realizados com total eficácia”, frisou.

Em 2023 o planejamento da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano é que um número maior ainda de famílias possam ser atendidas.

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal da Comunicação