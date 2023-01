Mais de 30 mil palmenses curtiram o réveillon na Praia da Graciosa

Do pôr do sol à contagem regressiva, mais de 30 mil palmenses passaram pela Praia da Graciosa para aproveitar a festa da virada promovida pela Prefeitura Municipal de Palmas. Com uma programação musical diversa, o público curtiu as apresentações dos artistas César Menotti e Fabiano, Projeto 1+1, Léo Pinheiro, Krys França e DJ Mateus Peres.

Para abrir a programação, o DJ Mateus Peres subiu ao palco às 18h30 com um setlist cheio de diversidade, preparando os visitantes para a noite. Logo em seguida, o cantor Léo Pinheiro apresentou uma seleção especial de pop e MPB. O artista tocantinense de projeção nacional falou sobre sua apresentação. “Eu tô muito feliz, muito honrado de tá participando do réveillon aqui da nossa capital maravilhosa. Foi uma emoção muito grande, foi lindo e espero que 2023 seja um ano incrível para todos nós” disse o cantor.

Giovanni Assis, presidente da Fundação Cultural de Palmas (FCP), falou sobre a importância de dar espaço aos artistas regionais. “Para além dos artistas nacionais, a gente sempre faz questão de selecionar artistas tocantinenses para abrilhantar nossos eventos com a nossa regionalidade, com a nossa cara” disse Giovanni.

Por volta das 21h50, a banda Projeto 1+1, terceira atração da noite, subiu ao palco e tocou a versão pagode da música “Arranhão” da dupla sertaneja Henrique e Juliano, que viralizou nas redes sociais e em plataformas de streamings de músicas nos últimos meses.

Show principal

A dupla César Menotti e Fabiano, atração mais esperada da noite, iniciou o show por volta das 23h30, fez a contagem regressiva da virada e emocionou os fãs ao cantar seus principais sucessos. Santina Sousa acompanha a carreira dos irmãos há anos e falou sobre o prazer de assistir um show deles aqui na Capital. “Sou uma grande fã da dupla e fiquei muito feliz ao saber que eles viriam fazer a festa da virada. Adorei a estrutura, a recepção, a segurança, tudo foi muito bem organizado” disse Santina.

O cantor Krys França e Banda subiu ao palco por volta das 1h30 para fechar a programação da virada. A banda tocou diversos sucessos do ritmo axé e animou o público até às 3 horas da manhã.

Texto: Redação FCP

Edição: Secom