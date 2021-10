Mais de 250 alunos participam da primeira etapa dos Jogos da Integração em Araguaína

A Prefeitura de Araguaína realizou na última quarta-feira, 29, a primeira etapa dos Jogos da Integração, no Complexo Poliesportivo do Setor Xixebal. Participaram dos jogos 270 alunos de escolas da rede municipal, do 1º ao 5º do Ensino Fundamental. Os estudantes com algum tipo de deficiência que competiram levaram para casa uma medalha de participação.

“É maravilhoso a gente voltar a ver os alunos se movimentando depois de dois anos. Foi um trabalho bem pensado, com muito cuidado, para proporcionarmos um evento seguro”, afirmou o diretor de Programas e Projetos da Secretaria da Educação, Isaías Pereira.

As competições foram realizadas em modalidades sem contato físico. Atletismo, com corrida de 50 e 100 metros, arremesso de peso e salto em distância foram subdivididos entre feminino e masculino e por idade, com o sub-8 (6 a 8 anos) e sub-12 (8 aos 12 anos).

Chama olímpica

A cerimônia de abertura dos Jogos da Integração Escolar foi realizada no dia 28, no ginásio da Escola Municipal Casemiro Ferreira Soares, no Setor Urbano. Durante o evento, o prefeito Wagner Rodrigues falou sobre o quanto a educação pode contribuir na construção de um futuro melhor e representa uma esperança na pandemia.

“Araguaína é a cidade que não para e não é somente nas obras ou na saúde, mas na educação que é primordial para o desenvolvimento da nossa sociedade e da possibilidade de dias melhores”, destacou o prefeito.

Na cerimônia, a chama olímpica foi acesa com a contribuição dos estudantes. “Gosto de participar das atividades da escola e nós ensaiamos muito para esse dia”, disse Ana Luiza Moreira, estudante do 3º ano do Ensino Fundamental e deficiente visual.

Programação

A segunda etapa do Jogos da Integração está marcada para ocorrer entre os dias 1 a 5 de novembro, com as seguintes modalidades: badminton, tênis de mesa, boliche adaptado, chute ao golzinho, batida de pênalti, cubo mágico e dama. As finais serão realizadas entre os dias 10 a 12 de novembro.

Já as competições dos jogos dos alunos da modalidade de ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos) serão realizadas entre os dias 18 e 28 de outubro.

Primeiros campeões

No atletismo feminino de 100 metros sub-12, a aluna da Escola Joaquim Carlos Sabino dos Santos Aryany Pires ficou em primeiro lugar. Já na categoria masculino, o primeiro colocado foi o estudante Carlos Alexandre Pereira, da unidade Zeca Barros.

No atletismo masculino 50 metros sub-8, o campeão foi o Thallison Nunes Costa da Escola Municipal Casemiro Ferreira Soares e no feminino a Kesiane de Miranda Freitas da Escola Municipal José Nogueira.

Arremesso de peso

No time das meninas na categoria sub-8, quem levou a medalha de ouro para casa foi a Nicolly Martins, aluna da Escola Paroquial Dom Cornelio Chizzini. O Phietro de Souza Santos, da Escola Joaquim Sabino conquistou o primeiro lugar no arremesso de peso masculino.

Já na categoria sub-12 em primeiro lugar ficou a Cibele Soares da Mota, estudante da Escola Municipal Dr. Simão Lutz Kossobutzki. No arremesso de peso masculino, o Heitor Francisco da unidade Meu Castelinho levou a medalha de ouro.

Salto em distância

No sub-8 feminino a campeã foi a aluna Mayanna Layssa Soares, da Escola Francisco Bueno. Enquanto no masculino, quem conquistou essa colocação foi o Kauan Gomes Bezerra, estudante da Escola Paroquial São Vicente de Paulo. Ainda na mesma modalidade, porém no sub-12 o competidor Carlos Cesar Pereira, da Escola Domingos Lemos levou a medalha de ouro, assim como a estudante Hellen Cristina Barbosa da Escola Joaquim Carlos Sabino.



“Minha mãe me perguntou se eu queria, eu disse que sim, porque gosto do arremesso de peso e de estar aqui com os coleguinhas”, contou a estudante Aylla dos Santos



