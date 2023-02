Mais de 2 mil alunos estão inscritos nos cursos de Iniciação às Artes

Mais um ano letivo se inicia no Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP) nesta segunda-feira, 6 de fevereiro. Cerca de 2 mil alunos estão inscritos nos cursos de artes cênicas, visuais, música e dança. Mas, ainda há vagas em algumas modalidades, com inscrições abertas até o dia 16 de fevereiro, no local de oferta dos cursos, das 8 às 12 horas, e das 14 às 18 horas. Saiba mais clicando aqui.

Os cursos de iniciação às artes são distribuídas entre o Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém, na Arse 131 (1304 S); Pracinha da Cultura, no setor Morada do Sol II, e Casa de Cultura Professora Maria dos Reis em Taquaruçu. A inscrição é feita pessoalmente e o interessado deve ter em mãos uma cópia do RG e CPF ou certidão de nascimento, uma cópia do comprovante de endereço e uma foto 3×4.

Instrumentos novos

A novidade deste primeiro semestre de 2023 é que os alunos de música terão mais um incentivo nos cursos. O Centro de Criatividade recebeu 28 instrumentos novos. Foram 16 violões, quatro teclados, três pianos eletrônicos, três sanfonas e dois contrabaixos. Além disso, chegaram também equipamentos que auxiliam no uso desses instrumentos, como suporte de partitura, cordas de violão e caixas de som. Os equipamentos foram distribuídos por localidade conforme a demanda.

Aula Inaugural

Ao longo da semana, do dia 31 de janeiro a 3 de fevereiro, os quatro equipamentos da FCP realizaram aulas inaugurais nos locais onde são ofertados os cursos com o objetivo de aproximar os pais e alunos do Centro de Criatividade. Na sexta-feira, 3, foi a vez do Espaço Cultural realizar esse encontro. No evento, estavam presentes pais, alunos, professores e coordenadores.

No momento, o presidente da Fundação Cultural, Giovanni Assis, falou sobre as expectativas para o ano letivo de 2023. “A gente inicia o nosso semestre com um carinho muito grande este ano. Teremos o retorno de algumas situações que há muito tempo a gente desejava, como novos instrutores, cursos e a construção de um Plano Político Pedagógico de Arte e Cultura (PPPAC). Além disso, pretendemos instalar a Escola de Artes de Palmas, uma evolução do Centro de Criatividade. Então temos planos muito ambiciosos pela frente.”

Raquel Mendes Arantes, de 41 anos, é mãe da aluna de canto Lourdes Maria Mendes, de 13 anos. Ela falou sobre a satisfação em relação ao ensino da FCP. “Os cursos da FCP são excelentes, eles têm um direcionamento pedagógico e também cultural. Minha filha fez canto e desenho no último semestre e sempre relatou que os professores são atenciosos, críticos e enxergam a arte onde a maioria das pessoas não veem”, disse Raquel.