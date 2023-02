Mais de 190 guardas serão promovidos nas comemorações dos 30 anos da GMP

A Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) comemora 30 anos nessa quinta-feira, 9, e a Prefeitura de Palmas homenageará a instituição pelos serviços prestados com a promoção de 195 guardas metropolitanos. A solenidade será no auditório da Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Melo, no Jardim Aureny III, às 9 horas.

Serão promovidos 12 guardas, que passarão de inspetor para inspetor-chefe; 37 de subinspetor para inspetor, 61 deixarão a Classe C para subinspetor, 55 da Classe B para C. Também serão promovidos os guardas músicos, sendo que cinco passarão de subinspetor para inspetor, 19 da Classe C para subinspetor e seis da Classe B para C.

A solenidade dos 30 anos da GMP terá a presença da prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro; do secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Agostinho Araújo Júnior; do superintendente da Guarda Metropolitana de Palmas, Amorim Júnior, além dos familiares dos guardas.