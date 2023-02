Mais de 13 mil chromebooks e 211 kits de laboratórios serão distribuídos para a comunidade escolar e unidades de ensino

O Governo do Tocantins recebeu nesta semana 13.600 chromebooks e 211 kits de laboratórios da área de Ciências da Natureza e duas Tecnologias (biologia, física e química), para serem distribuídos para professores, estudantes e escolas da rede estadual de ensino do Tocantins. Na manhã desta sexta-feira, 3, o governador Wanderlei Barbosa e o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, visitaram o almoxarifado central, onde os equipamentos estão sendo patrimoniados.

Foram investidos mais de R$ 41,6 milhões na aquisição dos equipamentos tecnológicos. São 1.000 notebooks para professores, 2.320 chromebooks para estudantes e 58 carrinhos de transporte de carga para escolas participantes do Programa de Fomento ao Ensino Médio Integral – Escolas Jovem em Ação. E para as escolas que ofertam a etapa do ensino médio, foram adquiridos 11.280 chromebooks e 282 carrinhos de transporte de carga.

As unidades de ensino que ofertam Ensino Médio receberão três kits de laboratórios da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, cada. Para isso, foram investidos mais de R$ 55,6 milhões. O governador Wanderlei Barbosa destacou que as tecnologias passarão a fazer parte do cotidiano dos estudantes. “É um novo investimento para a educação, e todos os estudantes terão acesso ao conhecimento, pelo menos duas vezes por semana, com aulas mediadas com essa nova tecnologia”, reforçou.

O secretário de Educação, professor Fábio Vaz, enfatizou a importância do investimento para a modernização da educação. “É uma resposta que estamos dando aos nossos profissionais e estudantes, com o objetivo de avançar cada vez mais na qualidade do ensino e da aprendizagem. São investimentos em diferentes frentes como obras, formação e tecnologia”, enfatizou.

A modernização administrativa vem ocorrendo desde julho de 2022, quando a Secretaria da Educação iniciou o processo de troca dos equipamentos dos setores administrativos e seus anexos, nas Diretorias Regionais de Educação. A ação segue este ano com a modernização das unidades de ensino. Para isso, foram investidos R$ 23,8 milhões na aquisição de 4.462 computadores de mesa.

