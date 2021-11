Mais de 100 artistas gurupienses concorrem aos editais da Lei Aldir Blanc

Na última sexta-feira, 05, foi encerrado o prazo de inscrição para os dois editais da Lei Aldir Blanc, que garante renda emergencial para artistas e trabalhadores da Cultura e ajuda de custos para espaços culturais que tiveram as suas atividades impactadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da Pandemia da Covid-19.

Os dois editais estão selecionando projetos nas categorias de música, artes visuais, literatura, artesanato, capoeira, artes cênicas, audiovisual, animação de eventos e parques. O valor do recurso disponibilizado para as ações deste edital é de R$ 313.128, 36. O segundo edital está selecionando projetos para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias. O valor total do recurso disponibilizado para as ações referente a este edital é de R$ 100.000,00.

Conforme a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Lady Sakay, a adesão artística foi muito boa, sendo que foram inscritos 17 projetos de literatura, 02 de capoeira, 10 de artes visuais, 06 de áudio visual, 08 de artesanato, 34 de artes cênicas, 35 de música, e 04 de espaços artísticos, somando um total de 116 projetos.

Conforme Lady, o resultado dos selecionados será divulgado na próxima quarta-feira, dia 10.

Os editais preveem que as intervenções artísticas sejam realizadas, preferencialmente, de forma presencial obedecendo os protocolos de segurança e proteção contra o Coronavírus, ou transmitidos pela internet ou disponibilizados por meio de redes sociais, ou outras plataformas digitais.