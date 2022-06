Mais cinco escolas no Tocantins recebem ação do Projeto Inspetor Júnior da Adapec

Para dar seqüência ao trabalho de conscientização com alunos de escolas municipais e estaduais, sobre a qualidade dos produtos de origem animal que fazem parte do Projeto Inspetor Júnior, cinco escolas dos municípios de Palmas, Gurupi e Augustinópolis receberam nessa terça-feira, 7, a equipe da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) que executa o projeto no Estado.

Na Escola Municipal de Tempo Integral Fidêncio Bogo, em Palmas, que fica localizada na zona rural de Palmas, os alunos receberam informações sobre a importância de consumir produtos inspecionados e de qualidade. O estudante Simeão Morais, do 5º ano do Ensino Fundamental participou da palestra e disse que aprendeu que os alimentos devem passar pela inspeção para evitar que eles sejam contaminados e causem problemas graves de saúde.

A professora Denise Carvalho da ETI Fidêncio Bogo agradeceu o trabalho da Adapec na escola. “Hoje tivemos a alegria de aprender um pouco mais sobre inspeção e acredito que nossos alunos sairão daqui hoje com informações que são da nossa realidade do dia-a-dia, pois eles convivem com animais, conhecem os animais e agora saberão como estes produtos de origem animal devem chegar às nossas casas de maneira saudável,” afirmou a professora.

Em Gurupi a equipe da Adapec desenvolveu atividades do projeto com estudantes das escolas municipais Luiz de Camões e Ulisses Guimarães. Já em Augustinópolis, a Escola Comunitária foi contemplada com o projeto. Durante as palestras, os estudantes interagiram e receberam a cartilha do Inspetor Junior.

O gerente de inspeção animal da Adapec, Antonio José de Souza Caminha, falou sobre a importância do Projeto Inspetor Júnior como ferramenta de educação. “É importante educar o consumidor desde a infância porque você tem a chance de multiplicar esta informação no núcleo familiar para um consumo de alimentos seguro e protege a saúde da população, e a retomada do Projeto Inspetor Júnior tem esse objetivo de levar para as famílias informações sobre o consumo de alimentos de qualidade atestada pelos órgãos oficiais de inspeção,” destacou Antônio Caminha.

Para a pedagoga Renilda Dias que atua na gerência de educação sanitária da Adapec, o órgão possui uma gerência que cuida deste processo de educação continuada junto aos produtores rurais e a população, e que, o Projeto Inspetor Júnior está sendo executado nas escolas de maneira planejada, atendendo os alunos e também os professores que recebem conteúdos e informações que serão usados em salas de aulas posteriormente.

