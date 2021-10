Mais 50 mil doses da Pfizer chegam ao Tocantins para ampliar combate à Covid-19

Mais uma remessa de 50.310 doses de vacinas da Pfizer chega ao Tocantins, na noite desta sexta-feira, 22. As doses do imunizante serão destinadas para o seguimento da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

O Estado aplicou 1.642.506 doses de vacinas (CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen), sendo 21.628 dessas, como dose de reforço.

A gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO), Diandra Sena faz um alerta para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. “Mesmo com a redução dos casos, as pessoas que não tomaram a segunda dose devem procurar as Unidades de Saúde para se imunizarem”, reforça.

Apenas 36,51% da população tomou a segunda dose, enquanto 63,42% tomaram a primeira dose. O esquema vacinal só será completo quando forem aplicadas as duas doses.