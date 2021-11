Maior parte do TCU tem preferência pela senadora Kátia Abreu para vaga do ministro Raimundo Carreiro, diz “Valor”

Por Cleber Toledo

A senadora Kátia Abreu (Progressistas) agora é tida como favorita para substituir o ministro Raimundo Carreiro no Tribunal de Contas da União (TCU) dentro da própria Corte. O bastidor foi repercutido na noite desta segunda-feira, 22, pelo Valor Econômico. O veículo afirma que os magistrados mais influentes do TCU, após uma resistência inicial, decidiram apoiar a antecipação da aposentadoria de Carreiro para assumir a Embaixada do Brasil em Portugal. A tocantinense tem a preferência do grupo, mas a indicação é do Senado Federal. Estão na disputa pela indicação os senadores Antonio Anastasia (PSD-MG) e Fernando Bezerra (MDB-PE).