Luzimangues lança projetos de reciclagem e coleta seletiva

Fonte: Secom

A prefeitura de Porto Nacional realizou nesta sexta-feira, 26, o lançamento dos projetos “Coleta Seletiva” e “Porto Recicla Óleo”, idealizados pela Agência de Regulação, Serviços e Meio Ambiente de Porto Nacional – ARPN, em parceria com empresas privadas do município. Os projetos visam sensibilizar sobre a destinação correta do lixo e do óleo de cozinha. De acordo com a ARPN, durante as ações realizadas no município, de agosto a novembro deste ano, já foram coletados mais de 920 litros de óleo usado.

Conforme o presidente da ARPN, Fabrício Machado, “com a expansão, a expectativa é de que os projetos ganhem ainda mais força. Com a Coleta Seletiva, por exemplo, esperamos gerar novos empregos e melhorar a renda das pessoas, por meio do direcionamento desse material para a Associação de Catadores Recicláveis, além de conservar os recursos naturais”, ressaltou.

O vice-prefeito Joaquim do Luzimangues, que também prestigiou o evento, comentou que “o distrito de Luzimangues está tendo a oportunidade de receber diversos pontos de coletas sustentáveis, tanto para o lixo quanto para o óleo de cozinha. Isso mostra o desenvolvimento do distrito e ao mesmo tempo, a preocupação da atual gestão em realizar diversas ações de conscientização e educação ambiental para a população”, pontuou.

O projeto consiste na troca do óleo de fritura usado por um novo, isso significa que a cada quatro litros de óleo usado, o cliente ganha um litro de óleo de girassol novinho, disponibilizado pela empresa Granol, que reaproveita e transforma o óleo antigo em biodiesel.

Em Luzimangues as trocas acontecem de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas, na subprefeitura de Luzimangues.

Coleta Seletiva

Com a finalidade de recolher resíduos recicláveis em pontos específicos, o projeto contará com três pontos dentro do Distrito, sendo eles na subprefeitura, na Feira Municipal e em frente à Escola Municipal Jacinto Bispo. A empresa Multimodal é a responsável por recolher o material nos pontos estratégicos em Luzimangues. A coleta acontece toda última quinta-feira do mês, sendo a próxima no dia 30 de dezembro.