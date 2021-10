Luzes de Natal serão acesas em novembro na Capital

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) de Palmas iniciou testes e instalações de seu acervo de decoração luminosa de Natal. A previsão é de que as luzes do Natal 2021 sejam acesas no mês de novembro.

Nesta sexta-feira, 15, a Superintendência de Iluminação Pública está realizando a instalação de postes de apoio na Avenida Teotônio Segurado (trecho norte). Eles sustentarão os portais luminosos em cruzamentos da avenida. Também estão sendo instalados em canteiros e jardins da Teotônio Segurado entre os cruzamentos da Av. LO-11 e a Av. LO-09 enfeites de árvores com bastão luminoso.

Simultaneamente acontecem testagens de peças do acervo, que garantem o reaproveitamento de peças usadas na decoração das ruas em anos anteriores. Além do tradicional túnel da Av. Teotônio Segurado, outros pontos que tradicionalmente receberão as luzes de natal estão as Av. Palmas Brasil Norte e Sul, o Parque dos Povos Indígenas (PPI), a Avenida JK, o setor Jardim Taquari e o distrito de Taquaruçu.

Cruzamentos fechados

Neste sábado, 16, os cruzamentos da Av. Teotônio Segurado com a Av. LO-15 e Av. LO-19 serão temporariamente fechados (um dos sentidos de cada cruzamento por vez), pela manhã para instalação de portais luminosos. Em razão das chuvas sazonais, as interrupções podem ser estendidas para o período da tarde.