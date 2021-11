Lojas da Capital ficam lotadas durante Black Friday

Assim como acontece em todo o Brasil, a Black Friday em Palmas começou cedo a esquentar as vendas de final de ano, e devido aos preços realmente baixos, consumidores estão optando por comprar no comércio local, e não só no mercado on-line. É o caso da farmacêutica Bárbara Botelho, que aproveitou os descontos para garantir a sandália de final de ano. “Preferi vir e experimentar, só me arrependo de não ter chegado mais cedo.”

A rede de lojas em que a farmacêutica foi abriu às portas às 7 horas desta sexta-feira, 26, e do lado de fora uma fila de clientes já aguardava as promoções. Toda a loja estava com 50% de desconto. Ana Luisa Mendes de Resende enfrentou a fila para garantir o presente da mãe, que fazia aniversário. “Não é black fraude, é desconto real”, reforça a estudante.

A procura dos clientes surpreendeu até mesmo os vendedores experientes de outros anos. “Esse ano, surpreendeu bastante, estou impressionado. Ainda são 9 horas e nosso estoque de bolsas já praticamente zerou, acredito que até a tarde vamos zerar o nosso estoque em promoção”, reforça o vendedor Johnny Moreira.

As filas também puderam ser vistas na manhã desta sexta em postos de combustível, lojas de roupas e acessórios, em muitos outros estabelecimentos pela cidade. Uma prova de que o comércio de Palmas aderiu com força à campanha da Black Friday para que o consumidor compre na cidade em vez das lojas on-line, que em anos anteriores tinham maior adesão. Mas esse aquecimento na economia da Capital já era possível ser observado desde o início de novembro, quando muitas lojas já ofereciam descontos de até 80%.

Incentivo Municipal

E para incentivar as vendas no comércio local, a Prefeitura de Palmas investiu mais uma vez na decoração natalina em vários cantos da cidade, e o tradicional túnel de luzes de led na Avenida Teotônio Segurado encanta moradores e visitantes, um reforço às festas familiares e às compras de final de ano. A prefeitura também lançou uma campanha Compre Aqui, tanto nas redes sociais como na TV para impulsionar as compras no comércio local.

Procon faz alerta

O Procon Municipal de Palmas orienta que, em casos de não cumprimento do prometido na oferta, cabe ao consumidor realizar sua reclamação junto ao órgão. E para que os consumidores possam aproveitar as promoções com segurança, o Procon lançou uma cartilha, que pode ser conferida aqui, com dicas e orientações sobre preço, oferta, garantia, troca, entrega e segurança.

Covid-19

A Prefeitura faz um alerta à população sobre a necessidade de manutenção das medidas de controle da Covid-19. Por isso, cuidados como a higienização constante das mãos e o uso da máscara de proteção são essenciais para que os índices de contaminação pelo novo coronavírus continuem baixos. As lojas e demais e estabelecimentos comerciais devem oferecer recipientes com álcool 70% e adotar as medidas necessárias para evitar aglomerações.