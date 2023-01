Leis de incentivo ao audiovisual e demais áreas terão atenção especial do Governo

Preparar o corpo técnico da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, bem como as prefeituras municipais para a elaboração e execução dos planos de trabalho para a gestão das leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo. Este é um dos desafios do Governo do Estado para o setor cultural neste início de ano.

O plano de ação, que já estava sendo conduzido pela Superintendência de Cultura nos últimos meses de 2022 entrou em uma nova etapa nesta quarta, 4, quando o secretário de Cultura e Turismo, Hercy Filho reuniu-se com a assessoria jurídica da Sectur. “O primeiro passo para garantir a aplicação dos recursos e sua melhor distribuição é a segurança jurídica, e o segundo é a elaboração dos planos de trabalho”, afirma o gestor.

Hercy Filho também recebeu em seu gabinete nesta quarta a cineasta e vice-presidente Associação Tocantinense de Cinema, Vídeo e Televisão (ACTV), Eva Pereira e o conselheiro de Audiovisual no Conselho de Políticas Culturais (CPC/TO), Ricardo Valtezetech, que também defenderam a adoção de mecanismos para capacitação técnica para a elaboração dos planos de trabalho e editais, tanto do Estado quanto dos municípios. O encontro contou com a participação da secretária executiva Jocélia Costa e do superintendente de Cultura Relmivam Milhomem.