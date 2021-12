Legião da Boa Vontade doa 270 cestas básicas para beneficiários dos Cras Karajá ll e Morada do Sol

Famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos setores Santa Bárbara (Cras Karajá II) e Morada do Sol receberam cestas básicas doadas pela Legião da Boa Vontade (LBV) nestas quinta e sexta-feira, 16 e 17. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (Sedes) foi parceira da ação que contou com a presença da secretária executiva, Simone Sandri.

O gestor social da Legião da Boa Vontade, Paulo Araújo, explicou que as doações de cestas de alimentos durante o fim de ano é uma ação contínua chamada ‘Natal Permanente’. “Essa campanha, que há mais de 70 anos é realizada, consegue chegar a mais de 50 mil famílias no Brasil, para garantir que as pessoas tenham alimento em casa, na mesa, uma ceia com a família”, disse Paulo.

A Antonia de Sousa Silva foi uma das que recebeu a ligação do Cras Karajá ll com a notícia de que seria contemplada com uma cesta básica contendo pacotes de arroz, feijão, farofa, leite em pó, biscoito, molho de tomate, macarrão óleo de cozinha, entre outros. “A ação é perfeita, essa cesta vai me ajudar muito lá em casa, ‘tô’ precisando demais porque estou desempregada o meu marido também, e um neném pra cuidar. Veio na hora certa”, contou a beneficiária.