Lázaro Botelho é diplomado deputado federal em sessão no TRE-TO

O deputado federal eleito Lázaro Botelho (Progressistas) recebeu do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), nesta sexta-feira (16), o diploma que atesta efetivamente sua eleição e, por isso, está apto a tomar posse do cargo na Câmara Federal a partir de fevereiro de 2023. A entrega foi realizada durante Sessão Solene no TRE-TO, e contou com a presença de diversas autoridades, além dos demais eleitos no pleito de outubro passado.

Lázaro Botelho venceu as eleições com 13.665 votos. Em sua fala, ele fez questão de agradecer a cada eleitor. Para Lázaro, a entrega do diploma pelo TRE oficializa o resultado dos votos obtidos nas urnas.

“A diplomação aponta para a segurança jurídica da democracia, que garante o pleno exercício do mandato a partir do ano que vem. Por isso, divido este momento com a minha família, com os líderes que estiveram ao nosso lado e com cada eleitor que confiou seu voto no nosso projeto e experiência para realizar ainda mais pelo Tocantins”, ressaltou Lázaro.

Lázaro ainda reforçou a parceria com o Governador Wanderlei Barbosa e o desejo de contribuir com a sua gestão.

“Participar deste momento único ao lado do Governador Wanderlei Barbosa nos remete a um sentimento de esperança e nos dá ainda mais força para lutar pelas pessoas e pelo nosso Estado. A partir de fevereiro, vamos trabalhar para corresponder à expectativa de todos que acreditaram no nosso projeto de união pelo desenvolvimento pleno do Tocantins”, pontuou.