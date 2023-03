Lateral da Arse 62 passa por recapeamento para recuperação de asfalto

Dando continuidade às ações de melhoria da infraestrutura viária da Capital, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) retomou nesta segunda-feira, 27, o recapeamento de trecho de asfalto antigo da Avenida NS-10. O perímetro em recuperação compreende o sentido sul-norte, na lateral da Arse 62 (606 Sul), entre os cruzamentos com as Av. LO-15 e LO-13.

Os trabalhos no local continuarão ao longo do dia, permanecendo as faixas do sentido sul-norte fechadas até a conclusão da aplicação do CBUQ. Vale ressaltar que a chuva e reposição de materiais ou peças podem ocasionar pausas no andamento dos trabalhos. Segundo a pasta, nos 70 primeiros dias de 2023, 12 quilômetros de avenidas foram recuperadas com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) na Capital.

A Capital está sendo atendida nesta data também por equipes que fazem recuperação de asfalto (tapa-buraco) e manutenção de vias sem asfalto. O patrolamento acontece ao longo do dia no setor Água Fria e União Sul e o tapa-buraco tem programação de atendimento das seguintes quadras: Arne 12 (105 Norte), Arse 14 (110 Sul), Arne 61 (504 Norte), Arne 74 (606 Norte), Arse 21 (204 Sul) e Arse 81 (804 Sul). Outros locais que também serão atendidos nesta data são os setores Palmas Sul, Taquaralto, Jardim Aureny IV e Bela Vista e as avenidas NS-02, NS-04, NS-05, LO-12 e Teotônio Segurado.

Em 2022, foram realizados 633 atendimentos de tapa-buracos a partir de pedidos diretos de moradores e comerciantes à Seisp por telefone. Para solicitar quaisquer destes serviços viários, basta ligar para (63) 3212-7404 das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.