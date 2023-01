Lançado edital de contratação de técnicos e instrutores para a Fundação Cultural de Palmas

Com o Edital complementar Nº 16/2022, lançado na quinta-feira, 29, a Fundação Cultural de Palmas (FCP) abre inscrições para a contratação de novos técnicos e instrutores para o Centro de Criatividade da FCP. No total, são nove vagas abertas, além da realização do cadastro reserva. As inscrições começaram no dia 29 de dezembro e seguem até o dia 18 de janeiro. Confira todas as regras no edital.

Há vagas de instrutor para os cursos de Piano, Piano (correpetidor), Musicalização Infantil, Teclado, Sanfona, Ballet Clássico, e Ateliê Infantil. As atividades a serem realizadas serão de auxílio na montagem dos espetáculos, mostras, feiras e aulas de formação artísticas.

Também serão contratados um operador(a) de audiovisual e um curador(a) de artes. Para a vaga de operador de audiovisual, as funções a serem realizadas serão as de operar, montar e instalar equipamentos de áudio e vídeo em salas de cinema, espetáculos e nos demais eventos. Já o curador(a) de artes deverá gerir projetos culturais e ter experiência em curadoria.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Fundação Cultural de Palmas ou enviada pelos correios. A instituição fica localizada na Quadra 302 Sul, Área Verde, S/N – Plano Diretor Sul, Palmas – TO, 77016-524 e fica aberta das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e datas facultativas.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever pessoas físicas maiores de 18 anos que atendam aos critérios definidos no edital. Já as pessoas jurídicas, devem ser Microempreendedores Individuais (MEI) com atividade principal ou secundária à área de atuação pretendida. É proibida a participação de funcionários públicos municipais, estaduais ou federais, exceto professores.

O contrato tem o período de dois anos, podendo ser estendido por um período igual mediante a necessidade técnica da FCP. Para mais informações sobre a seleção, acesse o edital aqui.

Vagas

CARGO QUANTIDADE REMUNERAÇÃO MENSAL/ CARGA HORÁRIA SEMANAL Instrutor de Arte e Cultura: Piano (Correpetidor) 1 vaga + cadastro reserva R$ 1.250,00 20 horas Instrutor de Arte e Cultura: Musicalização infantil 1 vaga + cadastro reserva R$ 2.500,00 40 horas Instrutor de Arte e Cultura: Piano 1 vaga + cadastro reserva R$ 2.500,00 40 horas Instrutor de Arte e Cultura:Teclado 1 vaga + cadastro reserva R$ 2.500,00 40 horas Instrutor de Arte e Cultura:Sanfona 1 vaga + cadastro reserva R$ 2.500,00 40 horas Instrutor de Arte e Cultura: Violão Cadastro reserva R$ 2.500,00 40 horas Instrutor de Arte e Cultura: Ballet Clássico 1 vaga + cadastro reserva R$ 2.500,00 40 horas Instrutor de Arte e Cultura: Pintura Cadastro reserva R$ 2.500,00 40 horas Instrutor de Arte e Cultura: Ateliê Infantil 1 vaga + cadastro reserva R$ 2.500,00 40 horas Operador de audiovisual: 1 vaga + cadastro reserva R$ 2.500,00 40 horas Instrutor de Grupo de Dança Cadastro reserva R$3.500,00 40 horas Curador de Artes 1 vaga + cadastro reserva R$3.500,00 40 horas Regente do Coral Municipal de Palmas Cadastro reserva R$4.500,00 40 horas