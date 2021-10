Lâmpadas de LED são distribuídas para moradores de Palmas em situação de vulnerabilidade social

Com objetivo de conscientizar a população para o uso adequado de energia elétrica e buscar soluções para gerar mais economia para as famílias teve início na manhã desta quarta-feira, 06, mais uma etapa do projeto ‘Nossa Energia’, uma iniciativa da Energisa, em parceria com a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (Sedes). O projeto visitará diversas quadras da Capital durante todo o mês de outubro, trocando as lâmpadas fluorescentes/incandescentes usadas (não podem estar quebradas) por lâmpadas de LED novas.

Mais de 5 mil lâmpadas novas já foram entregues para moradores em situação de vulnerabilidade social no Jardim Taquari. “Eu recebi seis lâmpadas novas e vou ficar atenta para ver se a conta vai mesmo diminuir, pois aqui em casa somos oito moradores”, contou a dona Reginalda Pereira de Sousa, que mora na ‘região das casinhas’, no setor.

Já a moradora Vânia Trindade falou sobre a felicidade de receber a equipe do ‘Nossa Energia’ em sua casa. “Eu sou cadastrada no programa Tarifa Social, pois eu estou desempregada e toda ajuda para economizar é muito bem-vinda”, disse.

Durante as visitas, servidores da Sedes apontam as áreas mais vulneráveis de cada bairro e dão suporte na abordagem das famílias. “É uma ação muito positiva para a comunidade e para o meio ambiente”, destaca Joylson Souza, que trabalha no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Xerente.

A ação

O projeto ‘Nossa Energia’ faz parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e é realizado em comunidades de baixo poder aquisitivo em diversos estados onde a Energisa atua. As equipes estarão no Jardim Taquari até a próxima sexta-feira, 08.

Por meio deste projeto o morador, ao ser visitado, também pode solicitar o cadastro no programa ‘Tarifa Social de Energia Elétrica’ que concede descontos de até 65% no pagamento das contas, solicitar reforma ou regularização do padrão de entrada de energia do cliente ou melhorias no sistema de iluminação de instituições sem fins lucrativos. (Com informações do Portal – http://grupoenergisa.com.br/)