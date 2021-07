Kátia e Gomes estão entre os senadores escolhidos para manter Congresso funcionando no recesso

Por Cleber Toledo

Os senadores tocantinenses Kátia Abreu (PP) e Eduardo Gomes (MDB) estão entre os que foram anunciados na quinta-feira, 15, para compor a comissão representativa do Congresso Nacional para o período do recesso legislativo, entre 20 de julho e 1º de agosto.

Trabalho da comissão

Compete à comissão representativa, entre outras prerrogativas, zelar pela preservação da competência legislativa do Congresso Nacional em face da atribuição normativa dos outros Poderes; deliberar sobre diversos assuntos de competência do Congresso; fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo; e exercer outras atribuições de caráter urgente, que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte sem prejuízo para o país ou suas instituições.

Outros senadores

Além de Gomes e Kátia, as lideranças partidárias indicaram à Mesa os nomes dos senadores Luiz do Carmo (MDB-GO), Elmano Férrer (PP-PI), Izalci Lucas (PSDB-DF), Reguffe (Podemos-DF), Carlos Fávaro (PSD-MT), Nelsinho Trad (PSD-MS), Paulo Rocha (PT-PA) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). E pelas senadoras Mara Gabrilli (PSDB-SP), Zenaide Maia (Pros-RN) e Eliziane Gama (Cidadania-MA).