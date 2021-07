Kátia Abreu anuncia mais de 6.300 novas cirurgias para 2ª etapa do Catarata-Zero

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) garantiu nesta segunda-feira (12) mais recursos para a segunda etapa do programa Tocantins – Catarata Zero. Nesta etapa, serão 6.300 cirurgias em todo o estado, realizadas com recursos que a parlamentar enviou em forma de emenda parlamentar: R$ 5 milhões foram empenhados neste mês de julho e mais R$ 1,3 milhão estão na conta da prefeitura de Gurupi como saldo remanescente da primeira etapa do programa (2020).

Confira quais municípios e quantas cirurgias cada um realizará:

Araguantins: 600 cirurgias;

Colinas: 500 cirurgias;

Palmas: 1.500 cirurgias;

Paraíso: 400 cirurgias;

Porto Nacional: 500 cirurgias;

Tocantinópolis: 1.500 cirurgias;

Gurupi: 1.300 cirurgias.

“O recurso chegará a esses seis municípios reguladores, mas beneficiará a população de todas as 139 cidades do Tocantins. Lembrando que, na 1ª ETAPA do programa, mais de 6 mil cirurgias foram realizadas em 2019 e 2020, devolvendo às pessoas o direito de enxergar. O meu compromisso é com o bem-estar do nosso povo, contem comigo”, afirmou Kátia Abreu.

Como ter acesso?

Para ter acesso ao Programa Catarata Zero é necessário procurar uma unidade básica de saúde (UBS) da cidade em que mora para avaliação médica e encaminhamento. Após isso, o paciente fará exames nas clínicas especializadas para o diagnóstico e indicação da cirurgia.