Kartódromo Rubens Barrichello recebe 1º Copa Palmas de Kart

Cerca de 45 pilotos vão participar da 1ª Copa Palmas de Kart, valendo pela primeira etapa do Campeonato Tocantinense de Kart 2022, no próximo sábado, 06, às 17 horas, no Kartódromo Rubens Barrichello, nas categorias Mirim, Cadete, F4 Jr, F4 A e B 125 dois tempos. Na sexta, 05, haverá os treinos livres das 15 às 21 horas. Nos dois dias a entrada é franca.

Segundo a Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes), no sábado, antes de iniciar a corrida de kart terá apresentação de Drif ou Drifting, ou seja, uma técnica de direção de carros que consiste em deslizar nas curvas escapando a traseira, girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em uma direção oposta a curva, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro literalmente andar de lado.

O presidente da Fundesportes, Jonis Calaça, ressalta que todos os vencedores de cada categoria irão receber troféus e aproveita para convidar a população em geral para curtirem as disputas. “Convidamos todos a participarem da Copa Palmas de Kart. Esperamos uma super prova deste importante esporte que já revelou pilotos palmenses e tocantinenses para várias categorias do automobilismo nacional e internacional”, disse.

O secretário da Federação Tocantinense de Automobilismo, Mayco Duarte da Silva, destacou que a realização da Copa Palmas de Kart vem mostrar que a modalidade palmense vem crescendo a cada ano. “Isso é muito importante para nossa cidade e estado porque vem trazendo pilotos de outros estados para participarem, fruto da parceria entre Fundesportes e Federação que tem buscado melhorias para o kartódromo e mais atrativos para o automobilismo da Capital. A vinda desses pilotos de fora demonstra que o kartismo local tem tido visibilidade nacional e internacional com os pilotos locais que se destacaram aqui e atualmente correm nacional e internacionalmente, o que nos fortalece para um dia sediarmos um campeonato nacional”, disse.

A 1ª Copa Palmas de Kart é uma organização da Fundação Municipal do Esporte e Lazer juntamente com a Federação Tocantinense de Automobilismo.



Texto: Deni Roicha/ Secom Palmas

Edição: Secom Palmas