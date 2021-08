Justiça reconhece regularidade do processo eleitoral da FAET e mantém certame

Fonte: Surgiu

O juiz Reinaldo Martini, da 1ª Vara do Trabalho de Palmas, declarou improcedente o pedido de destituição da comissão eleitoral para as eleições da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET) apresentado por Paulo Antônio de Lima, do Sindicato Rural de Alvorada. Segundo o magistrado, o “não houve uma produção de uma única prova de irregularidade do processo”. A decisão foi publicada na quinta-feira (5). Clique aqui para ler na íntegra

Chapa única

O atual presidente da FAET, Paulo Carneiro, encabeça a única chapa inscrita para disputar o comando da instituição para o quadriênio 2022-2025. A composição é definida pelo líder como ‘chapa puro sangue’, segundo ele por reunir legítimos representantes dos produtores rurais tocantinenses. A chapa foi denominada ‘FAET Forte – Sindicatos Fortes’. “São todos agricultores e pecuaristas que conhecem a nossa realidade e sabem o que precisa ser feito pra continuar fortalecendo a classe rural do nosso estado”, destacou Carneiro.

Uma segunda chapa, capitaneada pelo prefeito de Alvorada, Paulo Antônio de Lima Segundo, chegou a se inscrever para a disputa, mas teve o registro indeferido pela Comissão Eleitoral por ter sido considerado intempestivo, ou seja, feito fora do prazo, que terminou no dia 12 de julho. A inscrição teria acontecido no dia 19 daquele mês.

Composição

A chapa de Paulo Carneiro tem como vice o presidente do Sindicato Rural de Paraíso do Tocantins, Rogério Moraes. Carlos Ribeiro, do Sindicato Rural de Araguaçu é o 1º secretário; e a presidente do Sindicato Rural de Dueré, Ozenira Marques Caldeira, postula a 2ª Secretaria. O primeiro tesoureiro é o presidente do Sindicato Rural de Formoso do Araguaia, Eurípedes Martins Costa; e o segundo, o presidente do Sindicato Rural de Jaú do Tocantins, Luiz Carlos Marinho do Rego. O grupo recebe apoio da senadora Kátia Abreu.

Momento do registro da chapa de Paulo Carneiro. (Foto: Divulgação FAET)

Cronograma mantido

A eleição da FAET segue mantida com os prazos legais em andamento. A votação está marcada para o dia 4 de outubro, em primeira convocação.