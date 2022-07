Justiça Eleitoral do Tocantins participa de evento sobre Inovação no Judiciário

Representantes do Poder Judiciário da região Norte se reuniram nesta segunda-feira (25/07), em Belém/Pará, para o Inova Norte – evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça(CNJ) com o objetivo de disseminar a cultura da inovação e das boas práticas nos órgãos do Judiciário. Da Justiça Eleitoral do Tocantins participam o juiz membro Rodrigo de Meneses dos Santos, o secretário de Tecnologia da Informação, Valdenir Borges Júnior, e o Assessor Especial da Presidência, Laudyone Arruda.

O encontro realizado na sede do Tribunal de Justiça do Pará foi espaço para apresentação e compartilhamento de soluções desenvolvidas para aprimorar a prestação jurisdicional. Representantes dos sete estados da região Norte participaram do evento, reunindo presidentes, corregedores, magistrados e servidores do Judiciário do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Representando o TRE-TO, o juiz Rodrigo de Meneses destacou a importância do encontro regional para o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. “É uma excelente oportunidade para compartilharmos experiências e informações acerca das ações já institucionalizadas por outros Tribunais a respeito de problemas comuns em nossa região. Esse intercâmbio de informações nos agrega novos conhecimentos e certamente nos permitirá avançar ainda mais em matéria de inovação”, disse.

Programação

A abertura do evento contou com participação da corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura; da conselheira do CNJ e coordenadora do Laboratório de Inovação e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS), Salise Sanchotene; e da juíza auxiliar da Presidência do CNJ, Lívia Marques Peres.

A programação contou com apresentação do Sirenejud, painel interativo desenvolvido pelo CNJ que reúne informações sobre processos judiciais relacionados ao meio ambiente, debate sobre acesso à justiça na região amazônica e apresentação de projetos inovadores desenvolvidos pelos órgãos do Judiciário no Norte do Brasil. Também foram realizadas duas oficinas: Inovação Social, com o servidor do Ateliê de Inovação do TJPR, Ébio Machado; e Propósito e Inovação e Tecnologias: Design Thinking, que teve como facilitadora a coordenadora do Laboratório de Inovação no primeiro grau Justiça Federal de São Paulo (TRF3), Elaine Cestari.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

11 – Prover transformação digital e inovações tecnológicas.