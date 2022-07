Julho Amarelo: Secretaria de Saúde de Porto Nacional realizará testes rápidos de hepatites virais na praia no próximo domingo, 24

Identificar e tratar precocemente as hepatites virais é o principal foco da campanha “Julho Amarelo”, realizada pela prefeitura de Porto Nacional neste mês. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, preparou uma ação especial de testagem rápida a ser realizada na praia Porto Real, no próximo domingo, 24, das 9h às 17h.

O teste rápido será feito por uma pequena picada no dedo da mão e o resultado concluído em poucos minutos. Em caso positivo, a pessoa será direcionada para consulta e tratamento adequado nas Unidades Básicas de Saúde do município.

A médica infectologista, Ana Therra Manduca, explica que a prevenção é o melhor caminho. “As hepatites virais são infecções que acometem o fígado, causadas por vírus classificados como A, B, C, D e E. Por serem doenças silenciosas, com poucos sintomas na fase inicial, diagnosticar requer ações constantes. É muito importante seguirmos as medidas de prevenção, para que seja evitada essa transmissão”, ressaltou.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. A recomendação é para que toda pessoa seja testada pelo menos uma vez na vida. Se houver suspeita da doença, procure a UBS mais próxima da sua residência e agende uma consulta médica.

Para realizar o teste, basta procurar a equipe da Secretaria de Saúde que estará no local, e seguir as orientações recomendadas.

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal da Comunicação