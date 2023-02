Jucetins assina Termo de Cooperação para ampliar divulgação do Programa Crédito Acessível aos empreendedores

A Junta Comercial do Tocantins (Jucetins) assinou nesta sexta-feira, 3, Termo de Cooperação com a Agência de Fomento do Tocantins (Fomento) e a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) para facilitar o acesso dos empreendedores ao programa Crédito Acessível por meio do Simplifica Tocantins. A cooperação foi efetivada durante o lançamento do programa, no Palácio Araguaia.

O Crédito Acessível consiste na equalização de juros para linhas de créditos, fornecendo taxas mais baixas do que as aplicadas pelas instituições financeiras. Ou seja, a Agência de Fomento vai subsidiar o pagamento do diferencial entre as taxas de juros cobradas no mercado financeiro e as taxas pagas pelo tomador final.

Na prática é um bônus, caso o cliente mantenha a parcela em dia, em que os recursos aportados na Fomento, pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Tocantins (FDES), garante juros mais baixos.

Por meio da cooperação, a Jucetins disponibilizará no portal Simplifica Tocantins, o link com acesso direto ao site da Agência de Fomento, para facilitar ao empreendedor o acesso às informações para solicitação de crédito.

“Essa linha de crédito vai ser de grande importância, principalmente para os pequenos empresários que necessitam desse tipo de incentivo. Além da conexão entre Simplifica e Fomento, vamos municiar tanto a Agência quanto a Sics com informações em tempo real sobre as empresas que abrem no Tocantins, possibilitando a formulação de políticas públicas mais assertivas”, ressaltou o presidente da Jucetins, José Anibal.

