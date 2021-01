Jovens que completam 18 anos em 2021 têm até 30 de junho para se alistarem

Jovens que nasceram em 2003 e que completam 18 anos em 2021 devem fazer o alistamento militar até o dia 30 de junho. O serviço militar é obrigatório e, por conta da pandemia, a preferência é que o jovem opte em fazer o alistamento pelo site www.alistamento.eb.mil.br, ou baixe o aplicativo do Exército Brasileiro. Mas, mas aqueles que não tiverem acesso à internet ou não possuírem CPF, deverão procurar uma unidade do Resolve Palmas mais próxima para se alistar.

O aplicativo oficial do Exército Brasileiro está disponível para as versões Android e IOS e pode ser baixado aqui. É necessário ter em mãos a certidão de nascimento, um documento oficial com foto, comprovante de residência e CPF. Para pessoas com deficiência, também é necessário apresentar parecer médico sobre a deficiência, que deve constar o CRM do médico.

O secretário da Junta de Serviços Militar em Palmas, Wiskleima Lima de Negreiros, ressalta que ao se alistar pela internet, o jovem deve imprimir ou salvar o comprovante, e acompanhar pelo site ou aplicativo o agendamento no próximo mês de Julho, para comparecer à Seleção Geral.

O jovem que perder o prazo de inscrição deverá realizar o mesmo processo posteriormente, mas será multado. Além da aplicação de multa, quem não se alistar não poderá tirar passaporte, prestar vestibular, tirar carteira de trabalho, nem ingressar no serviço público ou privado.

Confira os horários de atendimento no Resolve Palmas

As Unidades do Resolve Palmas são três, sendo a unidade Centro localizada na Avenida JK; a unidade Sul, localizada em Taquaralto no antigo Shopping da Cidadania, ambas atendem ininterruptamente das 8 às 19 horas de segunda a sexta-feira; e a unidade Norte, no Shopping Capim Dourado, funciona das 11h30 às 21 horas, de segunda a sexta-feira.