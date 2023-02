Josmundo e Nego tomam posse como vereadores na Câmara Municipal de Palmas

Texto: Aline Gusmão

A Câmara Municipal de Palmas realizou sessão solene de posse dos vereadores Josmundo Vila Nova (PODE) e Clayzer Magono Duarte (PDT), conhecido como Nego, na tarde desta quarta-feira, 1º. Eles assumiram as vagas deixadas por Moisemar Marinho (PDT) e Janad Valcari (PL), que renunciaram para assumirem como deputados estaduais.

O presidente da Casa, vereador Folha (PSDB), deu as boas-vindas aos novos vereadores e disse acreditar que o trabalho deles terá muito a contribuir. “Esse ano teremos várias discussões interessantes. Dentre elas, o Código Tributário, o Código de Posturas e a Lei de uso do solo. Essa Casa está preparando o Projeto Câmara nos Bairros e vamos ainda discutir a construção e criação de dois distritos”, antecipou.

Na oportunidade, Nego agradeceu o apoio de familiares e amigos e afirmou que pretende realizar um trabalho voltado para crianças e jovens. “Vemos a violência na nossa cidade e, se nós não fizermos um trabalho com as nossas crianças agora, não saberemos os rumos da nossa juventude daqui a 10, 15 anos. Então, tenho certeza que esta Casa se atentará a isso e juntos faremos um trabalho voltado nessa direção”, disse o parlamentar, que já havia ocupado a vaga de vereador em 2021, quando Moisemar Marinho se licenciou por motivos de saúde.

Já Josmundo assume a vaga pela primeira vez e fez um discurso emocionado contando sua trajetória de 15 anos na vida pública. “Faço também compromisso de no período em que estiver vereador, vou procurar sempre o diálogo com meus colegas em busca de soluções para problemas enfrentados pela nossa população, que tanto carece de atenção. Faço ainda compromisso com todos os cidadãos palmenses, meu eleitores ou não, de ser acessível, mantendo a porta do meu gabinete sempre aberta para juntos desenvolvermos boas idéias e bons projetos em prol da nossa sociedade”, afirmou.

Também usaram a tribuna os vereadores Solange Duaillibe (PT), Joatan de Jesus (CIDADANIA), Márcio Reis (União), Marilon Barbosa (União), Eudes Assis (PSDB), Junior Brasão (PSB), Mauro Lacerda (PSB), Elaine Rocha (SOLIDARIEDADE), Major Negreiros (PSDB) e a ex-deputada estadual Luana Ribeiro. Participaram da solenidade ainda o ex-vereador e atual secretário executivo de governo do Estado, Etinho Nordeste, o Presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente, Carlos Braga e o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Fabrício Viana.