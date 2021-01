Josi Nunes nomeia Secretários municipais em Gurupi

Dando início a gestão 2021/2024 a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS) empossou na manhã desta segunda-feira, 04, os secretários que vão compor a administração municipal. A solenidade aconteceu na sede do Centro Administrativo, na BR-242, e foi prestigiada pelos vereadores e pela secretária estadual da Educação, Juventude e Esporte, Adriana Aguiar, que representou o governador Mauro Carlesse, além do padre Eldinei Carneiro, que ministrou a bênção.

Ao empossar, a prefeita entregou a cada secretário um pen drive com todas a leis municipais e comentou sobre a importância da administração trabalhar a digitalização com foco na educação ambiental, assim protegendo o meio ambiente.

Na ocasião, a secretária Adriana parabenizou a prefeita pela escolha de nomes técnicos, profissionais, com competência e experiência, e reafirmou o compromisso do governo do Estado em ser parceiro da administração municipal. “Trago o recado do governador Mauro Carlesse de que as portas de todas as secretarias estão abertas aos senhores secretários”, disse.

Representando a câmara de vereadores, o vereador Davi Abrantes (PTB), parabenizou os secretários e comentou que foram escolhidos pela capacidade e que juntos com a prefeita Josi Nunes possam fazer um excelente trabalho, para que Gurupi desenvolva e seja referência para o país.

O vice-prefeito, Glaydson Nato (PTB), comentou que ele e a prefeita vão conduzir a administração com muita tranquilidade, humildade e trabalho. “Gurupi espera de todos nós humildade, transparência e muito zelo com o povo gurupiense”, destacou.

Ao lado de sua mãe, Dolores Nunes, a prefeita disse ser ela a sua maior inspiração para entrar na vida pública e reafirmou seu compromisso de juntamente com o vice, Gleydson Nato, cuidar das pessoas. “Estamos prontos e capacitados para deixar nossa marca na história de Gurupi”, afirmou.

A prefeita agradeceu ao governador pelo apoio e lembrou que ele será fundamental para a efetivação das mudanças que precisam ser feitas, assim como o apoio dos parlamentares que também auxiliarão no trabalho. Fruto do bom relacionamento com os parlamentares, a prefeita afirmou já foram conseguidos quase 50 milhões para obras na cidade.

Estiveram presentes os vereadores Davi Abrantes (PTB), Ivanilson Marinho (SDD), Débora Ribeiro (PTB), Jair Souza (PROS), Ronaldo Lira (PSC), Zezinho da Lafiche (Avante), Marílis Fernandes (PP), Rodrigo Ferreira (Podemos) Matheus Monteiro (Cidadania), André Caixeta (PSB), Colemar da Saborelle (Podemos), Cesar da Farmácia (DEM)e Rodrigo Maciel (PSL).

PERFIL SECRETÁRIOS – PREFEITURA DE GURUPI

SIDNEI DOURADO CAMPOS

Secretário Chefe de Gabinete

Secretário de Juventude e Esportes

Secretário de Comunicação

Sidnei Dourado Campos é bacharel em Ciências Contábeis pela UFT, pós-graduando em Gestão Pública. Durante 12 anos foi Assessor Parlamentar da então deputada estadual Josi Nunes na Assembleia Legislativa do Tocantins. Por dois anos foi Diretor do Departamento Médico da Assembleia Legislativa. Durante os quatro anos de mandato de deputada federal de Josi Nunes, foi o Chefe do Escritório de Representação Política no Tocantins.

CELMA MENDONÇA MILHOMEM JARDIM

Procuradora Geral do Município

Celma Mendonça Milhomem Jardim é natural de Gurupi-TO, é advogada inscrita na OAB/TO desde 1998. Já atuou como Presidente da OAB Jovem da Seccional do Tocantins; foi Conselheira Estadual da OAB/TO, e também Conselheira Federal da OAB nacional. Na área pública, já atuou em Gurupi como Secretária de Administração, Secretária de Finanças, Secretária de Desenvolvimento Social. É docente do Curso de Direito da UnirG, atuou como Presidente da Fundação, Presidente do Conselho Curador e Presidente da APUG. Possui Mestrado em Direito Administrativo pela UFRGS. É especialista em Direito Civil e Processo Civil, Penal e Processual Penal.

VILMA ALVES DE SOUZA

Controladora Geral do Município

Vilma Alves de Souza é natural de Peixe; Advogada, Especialista em Direito Público; Integrante da Escola Superior da Advocacia do Tocantins (ESA_TO); Atua como Assessora Jurídica Municipal e Eleitoral, esteve ainda como Procuradora Jurídica Geral e Professora na Universidade de Gurupi – UnirG; e ainda foi Vereadora no Município de Peixe.

GLEYDSON PEREIRA NATO

Secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher

Secretário do idoso

Gleydson Nato Pereira nasceu em 25 de maio de 1979, na cidade de Gurupi-TO. Filho de Antônio Nato Pereira e Mariluci Nato Pereira. Pai do pequeno Antônio Lopes Nato. Formado em Marketing, atuou por mais de 12 anos à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Gurupi. Em 2013, Gleydson Nato foi eleito vereador de Gurupi. Candidatou-se em 2018 a deputado estadual totalizando mais de 9.645 votos, ficando na primeira suplência de sua coligação. Esteve à frente da Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins) durante 6 meses. Assumiu o mandato de Deputado Estadual, deixando o cargo para assumir como vice-prefeito de Gurupi para o mandato 2021 a 2024.

LADY SAKAY

Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação

Secretária de Cultura e Turismo

Lady Sakay é natural de Gurupi, graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi – FAFICH, mestre e doutora em Educação pela Universidade de Brasília-UnB. Tem experiência na área de Gestão da Educação Básica e Superior, Educação Matemática, Educação Corporativa e Educação a Distância. Foi consultora Pedagógica do CESPE/UnB. É ex-Reitora da UnirG (2015 a 2018) quando o Centro Universitário UnirG foi transformado em Universidade de Gurupi. Nesta oportunidade também participou da implantação do Inova Gurupi e Conselho de Gestores. Atualmente é professora Titular da Universidade de Gurupi.

AMANDA PEREIRA COSTA

Secretária de Educação

Amanda Pereira Costa é pedagoga, Mestre em Educação pela UFT; Especialista em Políticas de Avaliação em Educação, pela UNESCO; Especialista em Educação nas áreas de Gestão Educacional, Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica. É servidora estatutária da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins, com experiência como docente na Educação Infantil, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, além de ampla experiência em Orientação Educacional, Secretaria Escolar, Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar. Atuou também como Coordenadora Regional de Gestão e Formação, Diretora de Administração e Finanças – SEDUC (Palmas-TO). Atualmente, exerce a função de Superintendente de Educação Básica na Seduc.

VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR

Secretário de Administração

Valdeci Alves Rocha Júnior é natural de Gurupi, Advogado, Pós-Graduado em Processo Civil, atuante na área Penal. Tem experiência na gesta Pública, onde exerceu trabalhos na prefeitura Municipal de Gurupi e UnirG, Foi Diretor da Unidade É Pra Já de Gurupi por duas vezes. Atualmente estava no cargo de Superintendente Jurídico da Secretária Estadual de Saúde do Tocantins.

SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES

Secretário de Planejamento e Finanças

Salustriano Lucas Marquez Lemes é natural de Itumbiara (GO), advogado, pós-graduado em Direito eleitoral e Processo eleitoral pela UFT. Atuou por 2 anos como auxiliar do 2º tabelionato de notas em Palmas; trabalhou por 15 anos de Assembleia Legislativa na Assessoria da então Deputada Estadual Josi Nunes; foi Chefe de gabinete da Secretaria de Ação Social do Tocantins. Também foi presidente da Fundação Pioneiros Mirins;

Trabalhou durante 4 anos na chefia de gabinete da então Deputada Federal Josi Nunes; e atuou por 1 ano e 7 meses como Chefe da Assessoria Parlamentar da CONAB, em Brasília.

PEDRO DIAS CORRÊA DA SILVA

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Pedro Dias Corrêa da Silva é natural da cidade de Januária (MG); é Engenheiro Agrônomo, pós-graduado em Administração Rural pela UFLA/MG. É produtor rural e possui empresas que atuam no ramo de Engenharia Ambiental. Foi vereador em Gurupi e o relator da primeira Lei Orgânica do Município. Ocupou vários cargos públicos entre eles a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a qual foi nomeado. Foi Sub-Secretário Estadual de Agricultura e Presidente do RURALTINS. Pedro Dias é casado, tem quatro filhos, três netos e mora em Gurupi há 40 anos.

THIAGO BARROS DE SOUSA

Secretário de Infraestrutura

Thiago Barros de Sousa é Contador, servidor de carreira da Secretaria Municipal da Fazenda de Araguaína, pós-graduado em Direito e Gestão Municipal. Na área pública atuou como Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência do Município de Araguaína, Subsecretário Estadual da Juventude e dos Esportes e Vice-presidente do Detran-TO.

CHRISTIANE RODRIGUES DE PAULA MARQUES

Secretária Interina de Saúde

Christiane Rodrigues de Paula Marques é natural de Porangatu (GO), é formada em Licenciatura em Pedagogia pela Unitins; é Bacharel em Farmácia pela UnirG, com especialização em Farmacologia Clínica e Anatomia funcional. Também foi professora da Educação Básica. É farmacêutica servidora efetiva do município de Gurupi e estava lotada na UPA desde 2018. Atua ainda como preceptora de Estágio Supervisionado Profissionalizante do Curso de Farmácia da Universidade de Gurupi (UnirG); e atualmente é Diretora de Assistência à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi é respondendo interinamente pela Secretaria de Saúde.

DAVID HENRIQUE GARCIA

Presidente da Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD)

David Henrique Garcia é natural de Ceres (GO), formado em direito pela UnirG. Já ocupou vários cargos públicos entre eles: foi chefe de gabinete de deputado estadual, chefe de gabinete de deputado federal, foi superintendente municipal de trânsito e segurança em Gurupi; foi também coordenador de posturas de Gurupi e é empresário do ramo de transportes.

THIAGO PIÑEIRO MIRANDA

Presidente da Fundação UnirG

Professor Thiago Piñeiro Miranda, é advogado com atuação na área de direito público, é sócio fundador do Escritório Helio Miranda e Filhos Advocacia, é graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, possui especialização em Direito Constitucional, Ciências Políticas, Estudos de Política e Estratégia, Direito Eleitoral, Direito Civil e Processo Civil. É mestrando pela Universidade Católica de Brasília e doutorando pela Universidad Museo Social Argentino/Argentina. Atuou como docente em Graduação e Pós-Graduação; exerceu a função de Assessor Jurídico de Procurador de Justiça no Ministério Público do Tocantins, com atuação em segunda instância e Assessor Jurídico do Corregedor Geral de Justiça do Ministério Público do Tocantins.

SARGENTO JENILSON

Presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT)

Jenilson Alves de Cirqueira, Tocantinense e morador da Capital da Amizade desde 1986, pai, cristão, casado, professor e escritor. É graduado em Administração pela Universidade de Gurupi. Especializado em Gestão Pública. Mestrando em Governança, Tecnologia e Inovação pela Universidade Católica de Brasília. Escritor e Membro da Academia de Letras de Gurupi. Atualmente é Diretor do Polo da Universidade Católica em Gurupi. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em administração pública. Exerceu funções na Prefeitura de Palmas e na Secretaria de Esporte do Estado; também atuou na Secretaria de Finanças e na Secretaria de Esportes de Gurupi. Foi vereador em Gurupi no mandato de 2017 a 2020. É Servidor Público da Polícia Militar do Tocantins na Graduação de 3° Sargento Operacional desde 2006 (com cessão à disposição do Município).

KÁRITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA

Presidente do Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi (IPASGU)

Presidente do GURUPIPREV

Kárita Carneiro Pereira Scotta é Mestra em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Especialista em Gestão Pública também pela UFT. Especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Graduada em Direito pela Universidade de Rio Verde-GO. Tem experiência em gestão pública. Atualmente é advogada, sócia e fundadora do Escritório Ribeiro & Pereira Advogadas Associadas. Professora Adjunta da Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e Professora Assistente da Universidade de Gurupi/TO (UNIRG).