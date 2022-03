Josi Nunes e Gleydson Nato de Gurupi protocolam pedidos junto ao ministro Onyx Lorenzoni

Por Leilane Macedo | Prefeitura de Gurupi

01/03/2022

Durante um evento realizado em Palmas, na tarde desta quinta-feira, 24, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o Vice-prefeito, Gleydson Nato, protocolaram dois ofícios junto ao ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, solicitando benefícios para a comunidade gurupiense.

Em um dos documentos, a Prefeitura pede a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Gurupi, visando facilitar o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento à violência contra a mulher e também buscando apoiar o empoderamento e a autonomia econômica da mulher gurupiense.

“Esta casa de acolhimento à mulher vai ajudar para que possamos trabalhar na prevenção e no combate à violência contra a mulher e também para darmos um apoio mais especializado àquelas mulheres que sofreram ou ainda sofrem com este tipo de violência”, frisou a prefeita Josi Nunes.

O outro pedido foi para incluir o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Setor Vila Nova no cadastro do Governo Federal; assim como o novo CRAS, que será implantado na região Oeste de Gurupi.

“Hoje Gurupi conta com dois CRAS, um no Setor Vila Nova e outro no Setor Malvinas. O CRAS do Vila Nova hoje é todo custeado pelo município, não existe a contrapartida do Governo Federal, então é isso que nós estamos tentando, cadastrar no Governo Federal para que ele possa também dar a sua contrapartida”, explicou o Vice-prefeito e secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, Gleydson Nato.

Novo CRAS Gurupi

Ainda segundo o Vice-prefeito, na primeira quinzena de março será inaugurado o novo CRAS na região Oeste de Gurupi. “Com este novo CRAS os moradores da região Oeste não precisarão se atravessar a BR-153 para ter acesso aos serviços oferecidos pelo CRAS, como projetos de assistência social, orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica, Cadastro Único e orientação sobre os direitos dos cidadãos, entre outros”, explicou Gleydson.