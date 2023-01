Jardim Aureny III e Irmã Dulce recebem patrolamento em acessos

No período chuvoso, a manutenção de vias não pavimentadas é reforçada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) em setores ou acessos à comunidade rural. Nesta quinta-feira, 12, há caminhões e tratores realizando patrolamento em vias do Jardim Aureny III e Irmã Dulce. A comunidade Diamante também foi atendida no dia anterior. O patrolamento ajuda a manter a trafegabilidade dos acessos.

Além disso, há outras equipes empenhadas na recuperação de asfalto com pontos danificados. Na programação do dia há previsão de atendimento em Taquaralto, no Jardim Aureny II, III e IV e nas quadras ACSO I (103 Sul), ACSE I (104 Sul), Arne 12 (105 Norte), Arse 14 (110 Sul) e Arno 44 (409 Norte). As Avenidas NS-01 e NS-10 também receberão esse serviço de tapa-buraco.

A Avenida NS-A ainda recebe atendimento de desobstrução e substituição de pontos de visita e tampa de boca de lobo.

Como solicitar

Qualquer morador ou comerciante pode solicitar esses serviços para sua rua ou região. Basta entrar em contato com a Superintendência de Obras Viárias da Seisp pelo (63) 3212-7404 das 13 às 19 horas. Vale ressaltar que as chuvas deste período do ano podem interferir no andamento dos serviços, que também podem sofrer pausas para secagem de solo ou reposição de materiais.