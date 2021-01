Janad é eleita presidente da Câmara para próximo biênio: Rubens Uchôa é eleito vice

A vereadora recém empossada, Janad Valcari (Podemos) foi eleita com 12 votos presidente da Câmara Municipal de Palmas para o biênio 2021/2022.O também candidato à presidência, vereador Rogério Freitas (MDB), obteve sete votos.

Com 10 votos, o vereador Rubens Uchôa (Cidadania) foi eleito vice-presidente da Casa. Para o cargo de primeiro secretário, foi eleito com 10 votos o vereador Marilon Barbosa (DEM). O cargo de segundo secretário será ocupado pelo vereador Daniel Nascimento (Republicanos), também eleito com 10 votos. O vereador Lacerda do Gás (PSB) foi eleito terceiro secretário, com 17 votos.

Recomendação do DEM

O Democratas Metropolitano (DEM), presidido pelo ex-vereador Fernando Rezende, baixou uma resolução recomendando o voto na presidência da Câmara Municipal de Palmas no candidato da base da prefeita, no qual os vereadores foram eleitos.

Porém, tanto o vereador Marilon Barbosa (DEM) quanto o vereador Pedro Cardoso (DEM), ambos recém empossados, afirmaram ao T1 Notícias que permaneceriam no grupo que deram a palavra, que no caso é o da candidata à presidência da Casa, Janad Valcari (Podemos).

T1 Noticias