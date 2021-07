Investimento: Com R$ 400 milhões investidos no TO, Codevasf se torna braço executivo da bancada

Fonte: Roberta Tum

No evento marcado pela presença do presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e de boa parte da bancada federal, capitaneada pelo senador Eduardo Gomes (MDB), o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Diogo Borges (DEM), e dezenas de prefeitos receberam na manhã desta sexta-feira, 30, caminhões coletores de lixo, caminhões basculantes e diversas máquinas adquiridas com recursos de emendas impositivas de deputados federais e senadores.

Em um discurso improvisado sem microfone – faltou energia na Agrotins justamente nos momentos finais da solenidade – o senador Eduardo Gomes, líder do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, enfatizou a importância de o Tocantins e o Estado de Goiás terem sido incluídos na área de abrangência da Codevasf, uma gentileza que foi feita a pedido dele, pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

“Assim como a implantação das emendas impositivas, foi uma conquista que muitos articularam, e a luta da Codevasf é uma luta de muitos, é preciso destacar o papel do senador Roberto Rocha que atendeu a um pedido meu para incluir o Tocantins e o Estado de Goiás na área de abrangência da Companhia, e o empenho do presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, em implantar no Tocantins a 10ª maior sede da Codevasf no país”, disse o senador Eduardo Gomes.

Segundo o senador, entre 2020 e 2021, a Companhia atinge a cifra de investimentos no Tocantins, de R$ 400 milhões de reais.

Quem assistiu ao evento (cerca de 250 pessoas), teve uma amostra do peso das emendas parlamentares na realização de obras junto aos prefeitos do Tocantins. A Codevasf acabou se tornando um braço executivo da bancada federal, pois são obras que chegam com destinação de recursos de emendas de cada parlamentar, e são executadas independente do cronograma do Governo do Estado.

Estiveram presentes na solenidade o deputado federal Célio Moura (PT), o deputado federal Carlos Henrique Amorim (DEM), o Gaguim, e a deputada federal Professora Dorinha, do Democratas. Gaguim salientou o trabalho árduo que foi feito no final do ano de 2015 para 2016, afim de que as emendas dos parlamentares fossem tornadas impositivas. “Antigamente tinha o PAC, com milhões em recursos, mas não era garantido. O que sobrava para cada parlamentar era cerca de R$ 5 milhões. Hoje, cada deputado federal tem R$ 25 milhões de emendas impositivas para investir nas prefeituras e no Estado”, disse Gaguim.

O deputado Célio Moura, do PT, discursou sentado tendo em vista as suas dificuldades de locomoção depois do acidente que sofreu no final do ano passado. “Antigamente existia deputado de primeiro e de segundo escalão, que era quem conseguia liberar emendas dependendo da sua proximidade com o governo ou não. Agora só existem deputados, todos tem o mesmo peso na liberação de emendas”, afirmou Célio Moura. A militância do PT compareceu ao evento com bandeiras, entoando palavras de ordem durante o discurso do deputado petista.

A deputada federal Professora Dorinha (DEM) destacou a importância do papel da Embrapa na aquisição de novas tecnologias no campo, via investimento em pesquisa, e fez um discurso pedindo apoio aos pares para que não seja reduzido o orçamento da empresa. Em seu discurso, a deputada lembrou que a qualidade do asfalto levado pela Codevasf aos municípios contemplados é superior, o que tem provocado o comentário entre os prefeitos. “A pavimentação de CAUQ tem se tornado, inclusive, um ponto turístico e os prefeitos agora comentam que não querem mais outro tipo de asfalto. Tamanha qualidade e durabilidade da pavimentação que tem chegado as cidades tocantinenses”, disse a deputada.

“Estamos lançando hoje o programa de pontes que farão uma interligação em vários rios do Tocantins, mas além das 47 pontes lançadas hoje, teremos até o final do ano, com toda certeza, 150 pontes executadas em todo Estado”, lembrou Eduardo Gomes, que lançou o Projeto Travessia Tocantins, que implantará pontes metálicas pré-fabricadas por todo o Estado.

O secretário da Agricultura, Jaime Café, e o secretário municipal Carlos Braga representou a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB).